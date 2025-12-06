Ngày mai diễn ra chung kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025

Hai trận chung kết nam, nữ giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 sẽ diễn ra chiều 7/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Bốn đội góp mặt ở vòng tranh ngôi vô địch gồm THPT Vinschool The Harmony (nam và nữ), THPT Phan Đình Phùng (nữ) và THPT Cầu Giấy (nam). Các trận đấu diễn ra từ 13h đến 17h, sau đó là lễ bế mạc và trao giải.

Trận đầu tiên, diễn ra lúc 13h, là màn tranh vô địch nội dung nữ giữa THPT Vinschool The Harmony và THPT Phan Đình Phùng. Trận chung kết nam giữa THPT Cầu Giấy và THPT Vinschool The Harmony diễn ra lúc 15h.

Đội nữ THPT Vinschool The Harmony (áo hồng) thắng Vinschool Smart City ở bán kết. Ảnh: VYB

Đây là lần đầu tiên Vinschool The Harmony dự giải và cả hai đội nam, nữ đều vào chung kết. Cầu Giấy cũng góp mặt ở trận cuối trong lần đầu tham dự, còn Phan Đình Phùng là đương kim vô địch nội dung nữ.

Vòng chung kết thi đấu theo luật bóng rổ 5x5 tiêu chuẩn FIBA 2020, gồm bốn hiệp, mỗi hiệp tám phút dừng giờ. Nếu hòa sau bốn hiệp, hai đội đấu thêm hiệp phụ năm phút. Các trận đấu được giám sát chuyên môn bởi Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ trao giải cho các đội, cá nhân có thành tích xuất sắc và trường có đội cổ vũ sôi động. Tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng, chia đều cho hai nội dung. Đội vô địch nhận 15 triệu đồng, á quân 10 triệu, đội hạng ba bảy triệu. Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận năm triệu đồng cùng cúp, cờ, huy chương và quà từ nhà tài trợ. Đội cổ vũ sôi động nhận 2 triệu đồng.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức, với sự đồng hành của Ziaja và sự giám sát của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Sự kiện thuộc đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu và cập nhật thông tin liên tục trên fanpage và website chính thức của giải.

Lan Anh