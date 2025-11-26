Giải bóng rổ Trẻ VnExpress sẽ trao thưởng cho đội cổ vũ sôi động

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja sẽ trao giải cho trường có đội cổ vũ đông, nhiệt tình nhất ở bán kết và chung kết, trị giá 2 triệu đồng.

Bán kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội diễn ra ngày 30/11 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng. Trận bán kết nữ đầu tiên, lúc 8h, là cuộc đối đầu giữa đội nữ Vinschool The Harmony và Vinschool Smart City. Trận thứ hai lúc 10h diễn ra giữa THPT Phan Đình Phùng và THPT Việt Đức.

Khán giả cổ vũ các cầu thủ thi đấu ở vòng bảng Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025. Ảnh: VYB

Ở nội dung nam, THPT Cầu Giấy gặp THPT Việt Đức lúc 12h30 ở bán kết 1. Bán kết 2, THPT Vinschool The Harmony gặp THPT Nguyễn Tất Thành lúc 14h30. Các đội thắng sẽ tranh ngôi vô địch vào ngày 7/12.

Song song với việc chú trọng chất lượng chuyên môn, truyền thông cho giải đấu, ban tổ chức sẽ trao giải cho trường có lực lượng cổ động viên đông đảo, nhiệt tình nhất. Mỗi ngày thi đấu có một giải, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần đồng đội, tạo bầu không khí sôi động và tăng sự gắn kết giữa các trường.

Ngoài ra, khán giả đến xem trận đấu có thể check-in tại khu vực gian hàng của nhà tài trợ Ziaja để nhận quà. Có 700 phần quà là các sản phẩm dược mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe.

Các trận bán kết, chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên báo VnExpress và fanpage của giải.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Giải năm nay ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, với 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ. Vòng bảng diễn ra từ 31/10 tới 16/11. Tứ kết diễn ra ngày 23/11.

Mọi thông tin về giải đấu được ban tổ chức cập nhật tại website chính thức và fanpage.

Lan Anh