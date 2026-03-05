Giá trị thương hiệu MB vượt mốc 2 tỷ USD

MB được Brand Finance định giá thương hiệu 2,023 tỷ USD, đồng thời nâng hạng lên AAA+, mức cao nhất dành cho các thương hiệu trên toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng Banking 500 năm 2026 (đo lường năm 2025) của Brand Finance, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vươn lên vị trí 155 toàn cầu, cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước. So với năm 2021, giá trị thương hiệu của ngân hàng đã tăng hơn 6,7 lần, từ 301 triệu USD lên hơn 2 tỷ USD.

MB được Brand Finance định giá thương hiệu 2,023 tỷ USD. Ảnh: MB

Kết quả này đưa MB lên vị trí top 3 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam, đồng thời chính thức được nâng hạng lên AAA+, mức xếp hạng cao nhất dành cho các thương hiệu mạnh trên toàn cầu.

Bảng xếp hạng những thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam của Brand Finance, giai đoạn 2020-2026. Ảnh: Brand Finance

Brand Finance cho biết, chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) của MB đạt 89,5/100 điểm, tăng 1,8 điểm so với năm trước và năm thứ hai liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng tại Việt Nam. Với việc được nâng hạng lên AAA+, MB cùng Vietcombank là hai ngân hàng duy nhất trong nước đạt mức xếp hạng này.

Theo đánh giá của Brand Finance, mức tăng trưởng giá trị thương hiệu phản ánh nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược chuyển đổi số toàn diện và mô hình hệ sinh thái tài chính đa dạng của MB, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

MB vươn lên trong top 5 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Ảnh: MB

Năm 2025, MB duy trì đà tăng trưởng cao với tổng tài sản đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7%. Dư nợ tín dụng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 35%. Các chỉ số an toàn tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,3%, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Song song với mở rộng quy mô, MB tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số. Hơn 99% giao dịch của ngân hàng hiện được thực hiện qua kênh số, với khoảng 12,4 tỷ giao dịch mỗi năm. Hai nền tảng App MBBank và BIZ MBBank hiện phục vụ khoảng 35,09 triệu khách hàng, bao gồm 31,1 triệu khách hàng cá nhân và hơn 383.000 doanh nghiệp. Doanh thu từ kênh số chiếm khoảng 50,3% tổng doanh thu, trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của ngân hàng.

Bên cạnh đó, MB đang vận hành hệ sinh thái tài chính với 8 công ty thành viên (MBV, MB Cambodia, MB Capital, MBS, MIC, MB Life, Mcredit, MB AMC) hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, tài chính tiêu dùng và quản lý tài sản. Năm 2025, lợi nhuận khối công ty thành viên tăng trưởng 61% so với năm 2024, đóng góp tích cực vào giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh của tập đoàn.

Trong năm 2025, MB đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng 16% so với năm trước, đồng hành cùng các sự kiện lớn của đất nước như A50, A80, thích ứng nghị định Thuế, nghị định 70, các chương trình Thiện Nguyện như Ủng hộ Cuba, Trường Sa Xanh... Tháng 1/2026, ngân hàng được trao Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận các đóng góp cho cộng đồng và nền kinh tế.

Trên nền tảng đó, năm 2026, MB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 22% và tín dụng 25%, tiếp tục duy trì các chỉ số an toàn, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100% và tập trung huy động nguồn vốn bền vững, hướng tới tăng trưởng chất lượng trong dài hạn.

Brand Finance là công ty định giá thương hiệu, có trụ sở tại London (Anh), hiện hoạt động tại hơn 25 quốc gia. Đây là tổ chức đầu tiên được các kiểm toán viên độc lập chứng nhận tuân thủ cả hai tiêu chuẩn quốc tế ISO 10668 và ISO 20671. Đồng thời, Brand Finance cũng đã nhận được sự phê duyệt chính thức từ Hội đồng Tiêu chuẩn Trách nhiệm Tiếp thị (MASB) tại Mỹ.

Mỗi năm, tổ chức này thực hiện hơn 6.000 cuộc định giá thương hiệu dựa trên các nghiên cứu thị trường độc lập, đồng thời công bố hơn 100 báo cáo xếp hạng thương hiệu trên tất cả các lĩnh vực và quốc gia. Tổ chức này cũng vận hành dự án Global Brand Equity Monitor, tiến hành khảo sát thường niên với hơn 175.000 người tiêu dùng tại 41 quốc gia, đánh giá khoảng 6.000 thương hiệu thuộc 31 ngành nghề. Dữ liệu thu thập được kết hợp với cơ sở dữ liệu định giá thương hiệu toàn cầu của Brand Finance, qua đó cung cấp các phân tích và tham chiếu chiến lược phục vụ hoạch định và nâng cao giá trị thương hiệu.

Minh Ngọc