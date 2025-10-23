Giả mạo tài tử Lee Jung Jae để lừa 500 triệu won

Hàn QuốcKẻ lừa đảo giả danh tài tử "Squid Game" Lee Jung Jae, chiếm đoạt 500 triệu won (hơn 347.000 USD, khoảng 9 tỷ đồng) của một phụ nữ.

Theo đài JTBC, sự việc bắt đầu từ tháng 4, khi người phụ nữ - gọi là bà A - nhận tin nhắn trên mạng xã hội từ tài khoản tự xưng là Lee Jung Jae. Người này nói muốn giao lưu với người hâm mộ và gửi cho bà ảnh selfie tại sân bay, kèm lời nhắn đang quay phần ba Squid Game.

Hình ảnh và tin nhắn của kẻ mạo danh Lee Jung Jae gửi cho bà A. Ảnh: JTBC

Những hình ảnh và giấy tờ tùy thân được làm giả bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Vì tin đang trò chuyện với diễn viên, bà A nhiều lần chuyển tiền cho kẻ giả mạo. Hắn hẹn hoàn trả khi về Hàn Quốc, thường xuyên gọi bà A với nhiều tên gọi thân mật suốt sáu tháng.

Có lần, "Lee Jung Jae giả" yêu cầu 10 triệu won để làm thẻ giao lưu fan, thêm hàng chục triệu won với lý do bị tạm giữ ở sân bay Mỹ. Một người khác tự xưng là "quản lý cấp cao" của tài tử tiếp tục yêu cầu sáu triệu won, nói sẽ sắp xếp buổi gặp mặt riêng. Bà đã chuyển tổng cộng 500 triệu won trước lúc phát hiện bị lừa. Sau khi cảnh sát vào cuộc, kẻ mạo danh vẫn nhắn tin: "Làm ơn hãy tin anh thêm lần nữa".

Theo Daum, đại diện văn phòng cảnh sát tỉnh Gyeongnam cho biết đang điều tra nhóm lừa đảo. Hôm 22/10, công ty quản lý của Lee Jung Jae đăng tải thông báo: "Diễn viên chưa bao giờ xin tiền hay yêu cầu hỗ trợ tài chính từ người hâm mộ. Nếu nhận được tin nhắn với nội dung trên, xin hãy cảnh giác và không phản hồi".

Diễn viên Lee Jung Jae. Ảnh: Artist Company

Lừa đảo tình cảm là hình thức tội phạm mạng phổ biến tại Hàn Quốc, trong đó kẻ gian tiếp cận nạn nhân dưới danh nghĩa yêu đương, xây dựng lòng tin rồi chiếm đoạt tiền. Những năm gần đây, sự xuất hiện của AI giúp kẻ xấu tạo ảnh và giọng nói giả, khiến người dùng khó phân biệt. Năm 2024, một người Hàn mất 70 triệu won vì nghĩ đang trò chuyện với tỷ phú Elon Musk.

Theo thống kê của Đại học Hàn Quốc (Korea University), trong 280 vụ lừa đảo tình cảm được báo cáo nửa đầu năm 2023, 71,4% nạn nhân là nữ, đa phần ở độ tuổi 20-30, với thiệt hại trung bình hơn 600 triệu won mỗi tháng. Các hình thức phổ biến gồm đổi tiền (55,4%), giả danh thanh toán chi phí (37,1%) và đầu tư tiền ảo (7,5%). Tội phạm thường tiếp cận nạn nhân qua Instagram, ứng dụng hẹn hò Wippy và Tinder.

Trailer 'Squid Game 3' Trailer phần ba "Squid Game", Lee Jung Jae xuất hiện từ giây thứ 20. Video: Netflix

Lee Jung Jae, 53 tuổi, hoạt động nghệ thuật từ năm 1993 với phim Dinosaur Teacher của đài SBS. Anh ghi dấu trong loạt phim Cảm xúc, Typhoon, Biệt đội siêu trộm, New World, Thuật xem tướng, Assassination, Trận đánh Incheon. Nhiều năm qua, anh là gương mặt bảo chứng phòng vé Hàn, vang danh quốc tế khi đóng chính Squid Game. Tài tử hiện hẹn hò phó chủ tịch Tập đoàn Daesang Lim Se Ryeong, mối quan hệ kéo dài hơn 10 năm nhưng cả hai không muốn kết hôn.

Cát Tiên (theo Daum, JTBC)