Gia Lai tìm nhà đầu tư khu đô thị hơn 9.200 tỷ đồng

Tỉnh Gia Lai mời thầu tìm nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị Tường Vân 2, tổng vốn hơn 9.200 tỷ đồng tại phường Quy Nhơn Bắc.

Theo quyết định được UBND tỉnh Gia Lai, dự án khu đô thị Tường Vân 2 có quy mô hơn 42 ha, dân số dự kiến khoảng 14.000 người. Trong đó, diện tích nhà ở thấp tầng chiếm hơn 10,2 ha, biệt thự hơn 0,7 ha và chung cư 1,7 ha. Còn lại là đất đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, công viên cây xanh...

Khu đô thị này có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.218 tỷ đồng, trong đó hơn 92% là chi phí thực hiện dự án (khoảng 8.534 tỷ đồng), còn lại là tiền hỗ trợ, tái định cư.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và phải hoàn thành trong 5 năm kể từ khi có chủ đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp trúng thầu, họ sẽ không được chuyển nhượng thông qua phân lô bán nền, mà phải xây nhà hoàn chỉnh để kinh doanh.

Sau khi hoàn thành, khu đô thị được kỳ vọng góp phần bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở và thúc đẩy chỉnh trang diện mạo đô thị khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.

Sau sáp nhập với Bình Định từ 1/7/2025, tỉnh Gia Lai mới hình thành quỹ đất rộng và định hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ rõ nét. Tính đến tháng 11/2025, tỉnh thu hút 172 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 157.050 tỷ đồng, gồm 156 dự án trong nước với gần 121.370 tỷ đồng và 16 dự án FDI trên 35.680 tỷ đồng (khoảng 1,43 tỷ USD).

Năm nay, tỉnh dự kiến kêu gọi đầu tư hơn 500 dự án ở nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.

Phương Uyên