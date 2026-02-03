Gia Lai được chọn là điểm đến thu hút khách năm Du lịch Quốc gia

Gia Lai lần đầu được lựa chọn trở thành địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, với mục tiêu hút 15 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm 2025.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" có 244 sự kiện khác nhau diễn ra trên toàn quốc, gồm lễ hội, chương trình văn hóa, hoạt động thể thao, xúc tiến và quảng bá du lịch, được tổ chức theo từng quý nhằm thu hút du khách.

Trong đó, tỉnh Gia Lai chủ trì 109 sự kiện, 18 hoạt động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, còn lại trải đều trên 22 tỉnh thành.

Phát biểu tại buổi công bố hôm 2/2 tại Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh nhận định sự kiện tỉnh đăng cai năm Du lịch Quốc gia là cột mốc đặc biệt. Việc hợp nhất Bình Định và Gia Lai (lấy tên tỉnh Gia Lai) đã tạo nên một vùng đất mới, giao thoa giữa "không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có".

Một góc Biển Hồ với bức tượng Quán Âm Bồ Tát nằm trên dải đất kéo dài tới giữa lòng hồ. Ảnh: Phan Nguyên

Bà Hạnh kỳ vọng Năm du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, bền vững cho du lịch địa phương. Tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2025.

Bà Hạnh cho biết thêm tỉnh ưu tiên tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường sinh thái.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho biết lựa chọn Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 dựa trên các tiêu chí về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, khả năng tổ chức sự kiện và sự sẵn sàng của địa phương sau sáp nhập.

Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km2 (lớn thứ hai cả nước), dân số khoảng 3,5 triệu người, cầu nối giữa Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Với không gian phát triển rộng, hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng gồm đường bộ, hàng không, đường biển và cửa khẩu quốc tế, địa phương có nhiều lợi thế trong giao thương, liên kết vùng và phát triển du lịch.

Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp giữa cảnh quan cao nguyên, biển đảo và chiều sâu văn hóa bản địa. Nơi đây hội tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, võ cổ truyền Bình Định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sở hữu hệ thống di tích, thắng cảnh nổi tiếng như hệ thống tháp Chăm, hệ thống núi lửa Chưa Đăng Yam, bán đảo Phương Mai - Kỳ Co - Eo Gió. Những yếu tố này tạo nền tảng để Gia Lai định vị hình ảnh điểm đến khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" còn truyền tải thông điệp về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa, hướng tới mục tiêu bảo tồn gắn với phát triển bền vững.

Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện du lịch văn hóa quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến, các sản phẩm du lịch tiêu biểu, tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể cũng như thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, hút khách trong và ngoài nước.

Trước Gia Lai, Huế (2025) và Điện Biên (2024) được lựa chọn để đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, hai điểm đến đều đạt được thành tích tăng trưởng 1,5-2 lần.

Tổng lượng khách du lịch đến TP Huế năm 2025 ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng hơn 61% so với cùng kỳ 2024, trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 64%.

Điện Biên sau khi được chọn làm địa điểm tổ chức đăng cai sự kiện vào năm 2024 đã đón lượng khách du lịch cao nhất từ trước đến nay, trên 1,8 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt 3.300 tỷ đồng, tăng gần hai lần so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Du lịch Quốc gia.

Đại diện Cục Du lịch đánh giá sự thành công của Huế và Điện Biên trong hai năm liên tục đã góp phần trực tiếp vào sự phục hồi, phát triển của ngành trong hai năm 2024-2025.

Năm Du lịch Quốc gia 2026, Việt Nam tổ chức 244 sự kiện, tăng gấp 1,5 lần số hoạt động được tổ chức trong hai năm 2024-2025. Gia Lai cũng được các chuyên gia kỳ vọng sẽ đạt được thành tựu vượt trội từ trước đến nay trong năm Du lịch Quốc gia 2026.

Phương Anh