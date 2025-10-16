Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng bán lẻ đến 11%

Tỉnh sẽ triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động "dùng hàng Việt Nam" nhằm thúc đẩy tổng mức bán lẻ.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng từ 10,5% đến 11%. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giữ ổn định giá cả thị trường, đặc biệt trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Các chương trình xúc tiến thương mại dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt người tiêu dùng và hỗ trợ 500 doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng bá, khuyến mại.

Kế hoạch cũng hướng đến phát triển thương mại theo hướng hiện đại, bền vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp, góp phần ổn định kinh tế và tăng trưởng bền vững.

Trong giai đoạn 2026-2027, Gia Lai tập trung đầu tư hạ tầng thương mại hiện đại, nâng cấp chợ truyền thống, chợ đầu mối nông sản, đồng thời phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở cả khu vực đô thị và nông thôn. Tỉnh hướng đến xây dựng mô hình phân phối, bán lẻ mang bản sắc Việt, gắn với quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.

Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại sẽ được đẩy mạnh thông qua phát triển chợ thông minh, gian hàng Việt trực tuyến, logistics số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong quản lý, phân phối hàng hóa. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường kết nối hạ tầng thương mại liên vùng, liên quốc gia qua cửa khẩu Lệ Thanh, cảng Quy Nhơn, sân bay Pleiku và Phù Cát, nhằm mở rộng giao thương, xuất nhập khẩu. Tỉnh kỳ vọng đưa thị trường bán lẻ của Gia Lai trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ hàng đầu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Thế Đan