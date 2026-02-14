Giá lá chuối tăng kỷ lục

Giá lá chuối tại vùng đô thị ở Thanh Hóa ngày cận Tết được bán 23.000-30.000 đồng một kg, cao gấp đôi năm ngoái và gấp ba ngày thường.

Chiều muộn ngày áp Tết, chị Đoàn Thị Hạnh, 47 tuổi, ở xã Lưu Vệ, hối hả chở hơn 100 kg lá chuối từ khu vực Tĩnh Gia về điểm tập kết trên phố Lò Chum, phường Hạc Thành, tranh thủ bán trước khi trời tối. Khuôn mặt sạm nắng, quần áo lấm lem nhựa chuối sau một ngày rong ruổi, chị ngồi tạm bên lề đường chờ khách.

Ông Nguyễn Văn Hải và vợ khoe vừa mua được khoảng 100 kg lá chuối từ vựa chuối khu vực Vĩnh Lộc. Ảnh: Lường Toán

Năm nay, lũ lụt kéo dài, nhiều vườn chuối ngập úng, thối rễ chết hàng loạt nên nguồn cung khan hiếm. Giá thu mua tại vườn dao động 14.000-16.000 đồng một kg, cao gấp ba lần ngày thường. "Hơn chục năm làm nghề, chưa năm nào tôi thấy giá cao như vậy", chị Hạnh nói.

Mỗi ngày, chị thu mua 100-200 kg lá tại các vựa chuối ở khu vực Đông Sơn, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn (cũ). Do giá tăng mạnh, nhiều người phải tìm đến những vùng xa trung tâm để mua rẻ hơn 2.000–3.000 đồng mỗi kg.

Theo chị Hạnh, ngày thường lá chuối chỉ 4.000-5.000 đồng một kg. Bán lại cho các cơ sở sản xuất nem với giá 7.000-9.000 đồng, thương lái lãi khoảng 4.000 đồng mỗi kg. Nhưng riêng dịp Tết, mức lãi tăng hơn gấp đôi.

Gần 20 năm buôn lá, ông Nguyễn Văn Hải, 61 tuổi, ở phường Nguyệt Viên, cũng phải lên tận các vựa chuối tại Vĩnh Lộc để gom hàng. "Nguồn cung khan hiếm nên vất vả hơn, nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng. Chúng tôi dự tính làm hết hôm nay rồi nghỉ sắm Tết", ông Hải cho biết.

Người dân và thương lái đến điểm tập kết ở phố Lò Chum, phường Hạc Thành mua bán lá chuối ngày áp tết. Ảnh: Lường Toán

Hiện giá bán ra của thương lái ở mức 23.000–30.000 đồng một kg. Tại các điểm thu mua trên phố Lò Chum, giá sỉ thấp nhất 20.000 đồng, bán lẻ 25.000–30.000 đồng một kg tùy loại.

Chủ một cửa hàng thu mua lá cho biết nhu cầu sản xuất nem, giò tăng cao dịp cuối năm khiến giá nguyên liệu leo thang. Thanh Hóa có hàng trăm cơ sở làm nem chua nên lượng lá tiêu thụ mỗi ngày rất lớn. Trong khi đó, mưa lũ kéo dài làm nhiều vựa chuối thiệt hại, càng đẩy giá lên cao.

Khảo sát tại một số cơ sở sản xuất nem chua, giá lá nhập về thấp nhất 20.000 đồng một kg, loại đẹp 25.000-28.000 đồng. "Giá tăng gấp ba lần so với ngày thường nên chúng tôi phải điều chỉnh giá bán sản phẩm", chủ một cơ sở tại phường Hạc Thành nói. Để đảm bảo nguồn cung, cơ sở này còn đặt mua lá từ các tỉnh lân cận.

Chị Đoàn Thị Hạnh cho khách mua xem hàng tại điểm tập kết trên phố Lò Chum. Ảnh: Lường Toán

Lá chuối là nguyên liệu phổ biến để gói nem, giò và các loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh giò. Trong đó, lá chuối ngự được nhiều cơ sở làm nem ưa chuộng nhờ bản lá to, dày, dai và xanh, giúp sản phẩm giữ hương vị và hình thức đẹp hơn.

Lường Toán - Lê Hoàng