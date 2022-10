Giá iPhone 14 Plus xách tay rẻ hơn tại Mỹ

Ít người quan tâm khiến các cửa hàng xách tay hạ giá iPhone 14 Plus còn hơn 21 triệu đồng để "xả kho".

"Còn vài chiếc bán nốt, iPhone 14 Plus giá chỉ hơn 21 triệu đồng", chủ một cửa hàng điện thoại trên phố Huế (Hà Nội) đăng trên một trang mua bán. Một số cửa hàng ở TP HCM cũng cho biết sẵn hàng iPhone 14 Plus đã kích hoạt nhưng chưa sử dụng, đầy đủ phụ kiện với giá chưa tới 21 triệu đồng cho bản 128 GB. Người dùng có thể lựa chọn các màu cơ bản gồm đen, trắng và màu tím mới. Đa số các máy đều có nguồn gốc từ thị trường Mỹ, sử dụng eSim và không có sim vật lý.

Mỹ là một trong những nơi bán iPhone rẻ nhất thế giới với giá khởi điểm 899 USD (22,3 triệu đồng), chưa bao gồm thuế cho iPhone 14 Plus bản 128 GB không khóa mạng. Như vậy, giá trên thị trường xách tay tại Việt Nam đã rẻ hơn cả giá tại Mỹ.

iPhone 14 Plus. Ảnh: Tuấn Hưng

"Giá này coi như lỗ vì bằng giá nhập nhưng chưa kể các chi phí khác", Ngọc Hiếu, chủ một cửa hàng điện thoại ở quận 3, TP HCM nói. Anh cũng cho biết số người hỏi mua iPhone 14 Plus kể từ thời điểm mở bán "đếm trên đầu ngón tay". "Tôi đã chủ động nhập ít, chỉ để đa dạng các dòng máy nhưng gần như không có ai hỏi. Tất cả đều chỉ muốn phiên bản Pro hoặc Pro Max", anh Hiếu nói.

Không chỉ hàng xách tay, iPhone 14 Plus chính hãng cũng rơi vào tình trạng "ế ẩm", liên tục phải hạ giá. Từ mức khởi điểm 28 triệu đồng, sau chỉ hơn 10 ngày giá model này đã giảm chỉ còn khoảng 24-25 triệu đồng tại các hệ thống như Hoàng Hà Mobile, CellPhoneS, ShopDunk...

Doanh số bán hàng thấp của iPhone 14 Plus đã được dự báo từ trước khi tỷ lệ đặt hàng chỉ chiếm chưa đầy 3-5% dòng iPhone 14 nói chung tại nhiều hệ thống. Trong khi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max luôn trong tình trạng cháy hàng, đa số các cửa hàng đều chỉ còn iPhone 14, 14 Plus với giá giảm nhiều so với khi mới công bố.

Theo giới kinh doanh sản phẩm Apple, dù được điều chỉnh mạnh, iPhone 14 Plus vẫn khó thu hút bởi so về tính năng, màn hình, camera, chất liệu hoàn thiện đều thua kém so với iPhone 13 Pro Max. Đây cũng là lý do khiến model cao cấp của năm ngoái liên tục tăng doanh số nhờ giá giảm nhiều sau khi iPhone 14 mới ra mắt. Hiện iPhone 13 Pro Max chỉ còn từ khoảng 26 triệu đồng cho bản 128 GB.

iPhone 14 Plus là model hoàn toàn mới trong "gia đình" iPhone. Máy có màn hình lớn như phiên bản Pro Max nhưng các thông số đều giống phiên bản iPhone 14 thường. Theo chuyên gia công nghệ Minh Tiến, sản phẩm "mất điểm" do vẫn sử dụng màn hình 60 Hz, "tai thỏ" như thế hệ cũ, camera không có khác biệt và giá cao. Điểm mạnh của sản phẩm là thiết kế cầm thoải mái, nhẹ hơn so với bản Pro Max ít được người dùng Việt quan tâm.

Tuấn Hưng