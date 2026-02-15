Giá hoa ly ngày giáp Tết tăng gấp 10

Thấy bó ly kép Samantha mua cách đây ba ngày giá 130.000 đồng nay vọt lên hơn một triệu đồng, chị Thu Hương bỏ ý định cắm dòng hoa này chơi Tết.

Dịp Tết ông Táo, chị Hương, 37 tuổi, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội mua một bó hoa ly kép dòng 2-3 tai mỗi cành với giá 130.000 đồng. Bình hoa vừa có sắc, vừa tỏa hương khiến nhiều hàng xóm trầm trồ, nhờ chị mua hộ.

Sáng 24 và chiều 25 tháng Chạp, chị ghé các nhà vườn ở Tây Tựu - thủ phủ hoa của Hà Nội - định bụng mua thêm về tặng hàng xóm. Cả hai ngày chị đều phải ra về tay trắng. "Mỗi ngày một giá. Mức giá hiện tại lên tới cả triệu đồng mỗi bó khiến tôi và bốn người hàng xóm không dám xuống tiền", chị Hương nói.

Để có không khí Tết, chị đành chuyển sang mua ly đơn, dù giá loại này cũng đang cao gấp ba lần ngày thường.

Bình ly kép chị Thu Hương cắm hôm 23 âm lịch, giá 130.000 đồng chục bông, nay giá lên hơn một triệu đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tình trạng "bão giá" tương tự cũng diễn ra tại chợ hoa đầu mối Quảng Bá. Đi chợ từ nửa đêm, chị Thanh Nga, 31 tuổi, lượn cả chục vòng nhưng ly kép ở đâu cũng được "hét giá" từ một triệu đồng trở lên. Khảo sát trên chợ mạng, mức giá thậm chí còn cao hơn.

"Giá hoa ly tăng nhanh hơn vàng, nhìn thôi đã thấy chóng mặt", chị Nga ví von. Sau cùng, chị chuyển sang mua hai chục lay ơn, giá chỉ bằng 1/5 so với bình hoa ly.

Tại các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Nghệ An, cơn sốt hoa ly cũng khiến nhiều người "quay xe". Chị Nguyễn Tâm, 27 tuổi, ở phường Trường Vinh (Nghệ An) sau ba ngày lùng sục chợ không thành đã quyết định chuyển sang chơi hoa thược dược và đào cành.

Cơn sốt từ trào lưu mạng xã hội

Theo các tiểu thương, hoa ly kép năm nay tạo cơn sốt nhờ xu hướng cắm kết hợp cùng tuyết mai đang "viral" trên mạng xã hội. Sự lộng lẫy của các dòng ly như Anouska, Samantha với nét thanh mảnh của tuyết mai được xem là phong cách chơi hoa thời thượng của Tết Bính Ngọ.

Chị Mai Hoàng, chủ vườn ở Tây Tựu, cho biết chưa bao giờ hoa ly "sốt" như năm nay. Giá bán buôn tại vườn cho các dòng ly kép dao động 1-1,2 triệu đồng mỗi bó 10 cành. Riêng dòng "hoa hậu" Anouska chạm mốc 1,6 triệu đồng.

Tại TP HCM, đại diện một hệ thống hoa lớn (đề nghị không nêu tên) cũng thừa nhận giá nhập tăng chóng mặt. Các dòng ly kép như Accolade, Elena hay Samantha bán lẻ dao động 480.000 - 620.000 đồng mỗi bó (12-15 bông). "Với mặt bằng chung năm nay, nghe giá xong khách hàng rất dễ bỏ chơi hoa", vị này nói.

Hoa ly tại nhà vườn ở Tây Tựu, Hà Nội Tết 2026. Ảnh: Shiro Hải

Khan hiếm thật hay chiêu trò thổi giá?

Lý giải hiện tượng này, giới buôn hoa đưa ra hai nguyên nhân: Một là do thiên tai, lũ lụt trong năm khiến diện tích trồng ly thu hẹp, nguồn cung giảm. Hai là nhu cầu đột biến từ các mẫu mã mới lạ.

Tuy nhiên, chị Thanh Hải, một người bán hoa lâu năm tại phường Từ Liêm, Hà Nội cho rằng đang có dấu hiệu "làm giá". Theo chị, thời tiết giáp Tết lạnh sâu rất thuận lợi, giúp hoa ly đạt chất lượng cao, cánh dày và bền màu, không bị nở ép như các năm nồm ẩm.

"Nhiều người tận dụng tâm lý chuộng ly kép để đẩy giá lên. Tôi bán dòng Anouska loại 2-3 tai giá 700.000 đồng một chục là đã có lãi và nghỉ Tết sớm rồi", chị Hải tiết lộ.

Dù nguyên nhân là gì, mức giá trên trời cũng buộc người tiêu dùng phải thắt chặt hầu bao. Đã thành thông lệ, năm nào chị Phương Anh, 41 tuổi, Hà Nội cũng chi hai triệu đồng để cắm bốn bình ly khắp nhà. Nhưng năm nay, với số tiền đó, chị chỉ dám mua đúng một bình.

"Đợi ra Giêng giá hạ nhiệt tôi mới dám cắm tiếp", chị nói.

Phan Dương