Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại địa phương mức sinh thấp và ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình sinh đủ 2 con.

Sáng 10/12, Quốc hội bấm nút thông qua Luật Dân số, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Để duy trì mức sinh thay thế, Luật quy định nhiều chính sách hỗ trợ cho các gia đình. Trường hợp sinh con thứ 2, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con.

Luật quy định hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ngoài ra, gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định mức hưởng, trình tự, thủ tục các chính sách trên. Chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố có thể quy định mức hỗ trợ cao hơn mức do Chính phủ ban hành và áp dụng thêm các biện pháp duy trì mức sinh thay thế phù hợp thực tế.

Theo Cục Dân số (Bộ Y tế), sau sáp nhập, cả nước còn 13 tỉnh, thành phố có mức sinh dưới ngưỡng sinh thay thế, tức dưới 2,1 con trên mỗi phụ nữ. TP HCM tiếp tục là địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước với 1,43 con trên mỗi phụ nữ. Các địa phương có mức sinh thấp tiếp theo gồm Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, dao động từ 1,43 đến 1,6 con trên mỗi phụ nữ.

Hà Nội là địa phương duy nhất ở khu vực phía Bắc có mức sinh dưới 2 con, đạt 1,86 con trên mỗi phụ nữ, giảm 0,02 con so với năm 2023 và là mức thấp nhất trong lịch sử của Thủ đô.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tiếp thu giải trình dự án Luật sáng 10/12. Ảnh: Hoàng Phong

Luật Dân số vừa được thông qua cũng quy định đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người có hành vi thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phá thai.

Nhà nước khuyến khích nam, nữ chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Các cặp vợ chồng cũng được khuyến khích khám sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế theo lộ trình tăng mức đóng.

Luật cũng bổ sung quy định khung định hướng chính sách tổng thể liên quan đến lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở nhằm hướng tới mục tiêu đạt mức sinh thay thế bền vững.

Sơn Hà