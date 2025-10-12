Gia đình Haha và 5 show truyền hình tranh danh hiệu 'Truyền cảm hứng'

"Gia đình Haha" đang dẫn đầu bình chọn "Chương trình truyền hình truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards mùa hai, với 13.315 lượt vote. Show khai thác đời sống mộc mạc nơi làng quê Việt Nam, với sự góp mặt của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Các nghệ sĩ sẽ hòa nhập phong tục, tập quán và nhịp sống thường nhật của người dân địa phương. Ở mỗi chặng, chương trình đón thêm những khách mời đặc biệt. Điểm hấp dẫn của chương trình là cảnh nghệ sĩ gác lại hào quang, sự chau chuốt hình ảnh để trở thành nông dân thực thụ. Trong 7 ngày 6 đêm, họ sinh hoạt, lao động cùng bà con - từ chăm sóc vườn cây, chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch, đánh bắt thủy hải sản đến hóa thân thành nghệ nhân làng nghề truyền thống. Tất cả hoạt động nhằm đổi thực phẩm, nguyên liệu và chi phí sinh hoạt. Không dừng đậm yếu tố giải trí và "chữa lành", chương trình còn quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Thông qua việc khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, nông sản, làng nghề và văn hóa vùng miền, nhất là những nơi giữ nguyên sự mộc mạc, giản dị, "Gia đình Haha" góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá điểm đến giàu tiềm năng. Ảnh: YeaH1 "Mái ấm gia đình Việt" là chuyến xe thiện nguyện do tập đoàn Hoa Sen tổ chức thường niên, trao yêu thương đến 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các mái ấm, nhà mở, trường giáo dưỡng, làng trẻ em SOS... suốt 10 năm qua. Nối tiếp dự án thiện nguyện cùng tên, "Mái ấm gia đình Việt" phiên bản truyền hình thực tế ra đời, đặt mục tiêu giúp các gia đình giảm gánh nặng kinh tế, đảm bảo trẻ được đến trường. Qua mỗi tập, ban tổ chức sẽ chọn ba nhân vật tiêu biểu để hỗ trợ, đồng hành các em là người nổi tiếng nhiều lĩnh vực. Sau chương trình, êkíp và nhà tài trợ Hoa Sen tiếp tục theo sát, đồng hành các em qua nhiều hoạt động thiết thực gồm sửa chữa nhà cửa, lợp tôn, xây dựng nhà vệ sinh, giúp trẻ ổn định cuộc sống, vững vàng bước đến tương lai. Nhờ truyền tải thành công giá trị nhân văn, cách tổ chức mới lạ, nhiều năm qua, show liên tục đoạt giải thưởng lớn. Năm ngoái, tập đoàn Hoa Sen - đơn vị thực hiện chương trình - nhận giải Tổ chức vì cộng đồng tại Vietnam iContent Awards. Ảnh: Hoa Sen Ứng viên nặng ký khác là "Sao nhập ngũ" - chương trình thực tế đầu tiên khai thác về Quân đội nhân dân Việt Nam, do Công ty Truyền thông Viettel phối hợp Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội sản xuất. Mỗi mùa quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực. Trong chương trình, các nghệ sĩ có 7 ngày trở thành quân nhân thực thụ, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, chế độ sinh hoạt, huấn luyện và kỷ luật quân đội. Sau mỗi ngày, họ được chỉ huy trực tiếp đánh giá dựa trên thể lực, tinh thần kỷ luật lẫn kỹ năng quân sự. Những bài tập huấn khắc nghiệt cùng loạt thử thách bất ngờ không chỉ đòi hỏi sức bền, ý chí mà còn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự kỷ luật và sức mạnh tập thể. Trải nghiệm này giúp nghệ sĩ lẫn khán giả thấu hiểu phần nào gian khổ, hy sinh của người lính. Sau 7 năm với 15 mùa phát sóng, "Sao nhập ngũ" trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế được yêu thích nhất, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả, nhất là giới trẻ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước. Ảnh: Viettel "Chiến sĩ quả cảm" là show trải nghiệm thực tế nhập vai hành động Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam, do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp cùng Công ty TNHH Zeit Media thực hiện. Phát sóng trên kênh VTV3 từ ngày 27/7, chương trình lập tức tạo tiếng vang, thu hút lượng lớn lượt xm và bình luận tích cực. Ảnh: Zeit "Tân binh toàn năng - Show it all Vietnam" theo mô hình chương trình thực tế sống còn (survival show), nhằm tuyển chọn và đào tạo nhóm nhạc nam thế hệ mới với đầy đủ kỹ năng ca hát, vũ đạo, biểu diễn theo chuẩn K-pop. Dự án do tập đoàn YeaH1 sản xuất, Techcombank đầu tư. Chương trình triển khai hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn, phát sóng trực tuyến hàng tuần trên YouTube YeaH1 từ tháng 4). Giai đoạn 2: Tân binh toàn năng, chiếu trên VTV3 vào khung giờ vàng từ tháng 10. Các nhà sản xuất gồm Soobin, Tóc Tiên, Kay Trần cùng nhiều chuyên gia Hàn Quốc như Hyuk Shin, Jinyoung Jang và Sungpil Kim - nhóm từng đào tạo các nhóm nhạc đình đám EXO, Red Velvet, SHINee, NCT. Suốt 100 ngày, 30 thí sinh được huấn luyện, trải qua các vòng loại khắc nghiệt, tìm ra Top 11 bước tiếp vào giai đoạn tranh tài chính thức. Chung cuộc, nhóm nhạc nam thế hệ mới sẽ ra mắt vào tháng 1/2026. Ảnh: YeaH1 "Trò chuyện với tương lai" là gương mặt cuối cùng được đề cử "Chương trình truyền hình truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards 2025. Show ra mắt 2023, do DST Entertainment sản xuất, được ví như "dấu chấm lửng thiết thực", giúp các bạn trẻ được chia sẻ, thấu hiểu và tiếp thêm năng lượng để bước tiếp. Dược sĩ Tiến dẫn dắt talkshow và khách mời là những chuyên gia, nghệ sĩ, nhân vật truyền cảm hứng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau hai năm, chương trình góp phần truyền thông điệp: giữa thời đại của những nội dung ồn ào và chóng quên, vẫn có chỗ cho sự tử tế, lắng đọng, truyền cảm hứng thật sự. Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành, ta có thể tìm lại niềm tin, hy vọng và dũng khí để bước tiếp. Mỗi tập phát sóng là một cuộc trò chuyện ý nghĩa - nơi bộc bạch câu chuyện đời thường, băn khoăn tưởng nhỏ bé được "mổ xẻ" một cách tinh tế, qua đó người trẻ có thể nhận ra bài học lớn về hành trình trưởng thành. Với slogan "Trò chuyện để khai mở - Chia sẻ để thay đổi", đến nay chương trình đi qua 6 mùa, phát sóng hơn 90 tập, lan tỏa gần 100 câu chuyện và truyền cảm hứng tích cực đến đông đảo khán giả. "Trò chuyện với tương lai" lên sóng lúc 20h thứ 5 hàng tuần. Ảnh: DST Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 dành cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo. Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM. Ảnh chụp màn hình Đông Vệ