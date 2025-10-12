Gia đình Haha và 5 show truyền hình tranh danh hiệu 'Truyền cảm hứng'

"Trò chuyện với tương lai" là gương mặt cuối cùng được đề cử "Chương trình truyền hình truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards 2025. Show ra mắt 2023, do DST Entertainment sản xuất, được ví như "dấu chấm lửng thiết thực", giúp các bạn trẻ được chia sẻ, thấu hiểu và tiếp thêm năng lượng để bước tiếp. Dược sĩ Tiến dẫn dắt talkshow và khách mời là những chuyên gia, nghệ sĩ, nhân vật truyền cảm hứng từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sau hai năm, chương trình góp phần truyền thông điệp: giữa thời đại của những nội dung ồn ào và chóng quên, vẫn có chỗ cho sự tử tế, lắng đọng, truyền cảm hứng thật sự. Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành, ta có thể tìm lại niềm tin, hy vọng và dũng khí để bước tiếp. Mỗi tập phát sóng là một cuộc trò chuyện ý nghĩa - nơi bộc bạch câu chuyện đời thường, băn khoăn tưởng nhỏ bé được "mổ xẻ" một cách tinh tế, qua đó người trẻ có thể nhận ra bài học lớn về hành trình trưởng thành.

Với slogan "Trò chuyện để khai mở - Chia sẻ để thay đổi", đến nay chương trình đi qua 6 mùa, phát sóng hơn 90 tập, lan tỏa gần 100 câu chuyện và truyền cảm hứng tích cực đến đông đảo khán giả. "Trò chuyện với tương lai" lên sóng lúc 20h thứ 5 hàng tuần. Ảnh: DST