Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Sao nhập ngũ là chương trình thực tế đầu tiên khai thác về Quân đội nhân dân Việt Nam, do Công ty Truyền thông Viettel phối hợp Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội sản xuất. Mỗi mùa quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực.



Tham gia chương trình, các nghệ sĩ có 7 ngày trở thành quân nhân thực thụ, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, chế độ sinh hoạt, huấn luyện và kỷ luật quân đội. Sau mỗi ngày, họ được chỉ huy trực tiếp đánh giá dựa trên thể lực, tinh thần kỷ luật lẫn kỹ năng quân sự.



Những bài tập huấn khắc nghiệt cùng loạt thử thách bất ngờ không chỉ đòi hỏi sức bền, ý chí mà còn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự kỷ luật và sức mạnh tập thể. Trải nghiệm này giúp nghệ sĩ lẫn khán giả thấu hiểu phần nào gian khổ, hy sinh của người lính.



Sau 7 năm với 15 mùa phát sóng, Sao nhập ngũ trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế được yêu thích nhất, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả, nhất là giới trẻ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước.