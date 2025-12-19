Generali Việt Nam trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân sau lũ

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ người dân tại Huế, Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa, tổng trao hơn 1,2 tỷ đồng giúp khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) cho biết khoản hỗ trợ đến từ quỹ cộng đồng và đóng góp của tập thể nhân viên, nhằm giúp người dân sửa chữa nhà cửa, mua sắm nhu yếu phẩm, khôi phục sinh kế bị gián đoạn. Trong quá trình thực hiện, Generali Việt Nam phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại các địa phương để việc trao tặng diễn ra minh bạch, kịp thời, đúng nhu cầu.

Chương trình bắt đầu tại phường Hóa Châu (Huế), nơi chịu ảnh hưởng nặng sau mưa lớn. Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Tiếp đó, chương trình đến xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai), nơi nhiều hộ dân bị cuốn trôi tài sản, mất kế sinh nhai.

Đại diện Generali Việt Nam trực tiếp trao tặng tiền đến các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai. Ảnh: Generial

Tại xã Tuy An Đông và xã Hòa Thịnh (Đăk Lăk), Generali Việt Nam tiếp tục hỗ trợ mua nhu yếu phẩm, thay thế vật dụng hư hỏng, sửa chữa nhà cửa. Khép lại hành trình, doanh nghiệp có mặt tại xã Diên Điền và phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), trao phần hỗ trợ đến người dân ven biển chịu tổn thất nặng.

Đại diện Generali Việt Nam trao quà đến các gia đình. Ảnh: Generial

Tại mỗi điểm đến, đại diện Generali Việt Nam cùng nhân viên và tư vấn viên địa phương trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe và động viên người dân. Doanh nghiệp cho biết sự hiện diện kịp thời ngoài mang lại giá trị vật chất còn thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia với người dân vùng thiên tai.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ cộng đồng mà Generali Việt Nam triển khai nhiều năm qua, thể hiện cam kết phát triển bền vững, đóng góp thiết thực cho xã hội và giúp người dân sớm trở lại nhịp sống ổn định sau bão lũ.

(Nguồn: Generial)