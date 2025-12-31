Generali Việt Nam được vinh danh tại nhiều giải thưởng năm 2025

Generali Việt Nam nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước nhờ nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển bền vững trong năm 2025.

Theo đại diện doanh nghiệp, 2025 là giai đoạn bản lề của ngành bảo hiểm Việt Nam khi các quy định pháp lý mới có hiệu lực từ tháng 7, đánh dấu bước chuyển đổi toàn diện về sản phẩm và tiêu chuẩn hoạt động. Bối cảnh mới mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, buộc Generali Việt Nam phải thích ứng linh hoạt để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Trước thay đổi đó, doanh nghiệp tiếp tục duy trì chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm. Đơn vị đồng thời tập trung củng cố nền tảng quản trị, tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ và ra mắt các sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới với độ cá nhân hóa cao.

Giải thưởng về kinh doanh, sản phẩm

Một trong những cột mốc ấn tượng nhất của năm qua chính là "cú đúp" giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2025. Generali Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục "Công ty Bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm" và "Sáng kiến trong chi trả bồi thường bảo hiểm của năm", được trao trong năm nay.

Giải thưởng ghi nhận những thành tựu nổi bật của Generali trong tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ và đóng góp vào việc nâng tầm chuẩn mực ngành bảo hiểm tại từng quốc gia.

Năm thứ 4 liên tiếp Generali Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025. Ảnh: Generali Việt Nam

Bên cạnh đó, tháng 6 vừa qua, đơn vị đồng thời góp mặt trong "Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Uy tín năm 2025".

Về khía cạnh sản phẩm, doanh nghiệp được xướng tên ở hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" với sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung VITA - Ngày Mai Vững Chắc, tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) vào tháng 9 vừa qua.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của Generali trong việc phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt, toàn diện và dễ tiếp cận, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bảo vệ, đầu tư, tích lũy của khách hàng.

Theo đại diện đơn vị, tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo đóng vai trò quan trọng cùng sự đồng lòng của tập thể nhân sự Generali Việt Nam. Nền tảng đó đã mở đường cho chuỗi bứt phá ấn tượng của doanh nghiệp trong năm 2025.

Tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA 2025), Generali Việt Nam được vinh danh ở ba hạng mục: "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á", "Thương hiệu truyền cảm hứng" và "Doanh nhân xuất sắc châu Á" dành cho bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc công ty.

Generali Việt Nam được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá tại Lễ trao giải APEA 2025. Ảnh: Generali

Dấu ấn của Generali tiếp tục được củng cố khi doanh nghiệp nhận hai danh hiệu tại HR Asia Awards 2025: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Quan tâm - chăm sóc nhân viên tuyệt vời", ghi nhận chiến lược phát triển nhân sự, xây dựng môi trường làm việc gắn kết và nhân văn.

Dấu ấn vì cộng đồng

Trong hành trình hoạt động tại Việt Nam, Generali xác định phát triển bền vững là định hướng trọng tâm. Đơn vị cũng được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng với danh hiệu "Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững", thể hiện cam kết đầu tư dài hạn và cải tiến không ngừng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngoài ra, công ty cũng được trao giải "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ sáu liên tiếp tại Saigon Times CSR 2025 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực kiên định của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng cộng đồng và đóng góp vào hành trình phát triển bền vững của đất nước.

Đại diện Generali Việt Nam nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì Cộng đồng" năm thứ 6 liên tiếp tại sự kiện Saigon Times CSR 2025. Ảnh: Generali Việt Nam

Thông qua tổ chức phi lợi nhuận The Human Safety Net (THSN) do Tập đoàn Generali thành lập, Generali Việt Nam triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em và phụ huynh. Trong đó, doanh nghiệp đã tài trợ 2,5 tỷ đồng cho UNICEF thực hiện dự án "Bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp", góp phần hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương, đồng thời nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ địa phương.

Không chỉ dừng ở các hoạt động cộng đồng, tinh thần bền vững còn được lan tỏa trong nội bộ doanh nghiệp. Tháng 10 vừa qua, hàng trăm nhân viên và tư vấn viên Generali tham gia chương trình "Chung tay gây rừng - Vì tương lai bền vững 2025", trao tặng 1.000 cây giống cho Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, góp phần tăng độ che phủ rừng và bảo vệ hệ sinh thái.

Những giải thưởng và hoạt động nổi bật trong năm 2025 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Generali Việt Nam trong việc gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tạo giá trị tích cực cho cộng đồng.

Thái Anh