Generali Việt Nam chú trọng chất lượng đội ngũ tư vấn viên

Generali Việt Nam ưu tiên phát triển đội ngũ tư vấn viên, mở nhiều lớp đào tạo chuyên môn và kỹ năng, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ khi gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ, Generali Việt Nam xác định chất lượng kênh phân phối và đội ngũ tư vấn là nền tảng cốt lõi. Đơn vị phát triển theo chiến lược "Người bạn trọn đời" - đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.

Tư vấn viên Generali Việt Nam trao hợp đồng bảo hiểm đến khách hàng. Ảnh: Generali Việt Nam

Từ đó, doanh nghiệp triển khai chiến lược phát triển đội ngũ tư vấn một cách bài bản và nhất quán. Mỗi tư vấn viên được tuyển chọn và đào tạo chuyên sâu về năng lực chuyên môn tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành khách hàng trong những thời điểm khó khăn.

Generali Việt Nam thường xuyên đầu tư vào con người thông qua các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho đội ngũ tư vấn. Theo đại diện Generali, tiêu chí đánh giá nhân sự không chỉ dựa vào doanh số, mà còn dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng, hình ảnh chuyên nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

"Việc đầu tư bài bản vào đội ngũ tư vấn giúp chúng tôi củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, tăng cường uy tín và niềm tin trong lòng khách hàng", đại diện công ty nói.

Từ định hướng xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, Generali Việt Nam đã hỗ trợ nhiều khách hàng tiếp cận quyền lợi bảo hiểm kịp thời, trong đó có chị Thanh Hiền (ngụ tại Long An).

Nhờ được tư vấn từ sớm và tham gia gói bảo hiểm phù hợp, chị giảm bớt áp lực tài chính khi hai lần điều trị ung thư tuyến giáp. Trong lần đầu điều trị tại bệnh viện ở TP HCM, chị được chi trả 81 triệu đồng cho chi phí phẫu thuật và điều trị. Ngoài ra, chị còn nhận thêm hơn 200 triệu đồng quyền lợi bệnh hiểm nghèo, giúp yên tâm hồi phục sức khỏe mà không quá lo lắng về tài chính.

Khách hàng Thanh Hiền (bên trái) xem lại điều khoản bảo hiểm, do tư vấn viên Ngọc Phụng (bên phải) hướng dẫn. Ảnh: Generali Việt Nam

Chị Hiền kể lại, chỉ sau ba ngày nộp hồ sơ, chị đã nhận được quyết định chi trả bảo hiểm. "Khi đó, tôi cảm nhận được giá trị của bảo hiểm nhân thọ, trân trọng hơn sự đồng hành của tư vấn viên", chị nói.

Theo Generali, câu chuyện của chị Thanh Hiền cho thấy hình ảnh người tư vấn tài chính tận tâm, chuyên nghiệp là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Thái Anh