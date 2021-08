Generali triển khai chương trình 'Nuôi dạy con trong giai đoạn căng thẳng'

Generali Việt Nam triển khai chia sẻ các nội dung làm cha mẹ hữu ích mùa giãn cách do Đại học Oxford, UNICEF, WHO, THSN... phối hợp xây dựng

"Nuôi dạy con trong giai đoạn căng thẳng" dựa trên các nội dung của chương trình "Làm cha mẹ vì sức khỏe trọn đời" của Đại học Oxford cùng UNICEF, WHO và các tổ chức quốc tế uy tín khác phối hợp xây dựng. Đây là chương trình cộng đồng trực tuyến hỗ trợ các gia đình có trẻ nhỏ trong bối cảnh giãn cách do Covid-19. Tổ chức The Human Safety Net (THSN) của Tập đoàn Generali hỗ trợ triển khai chương trình với hơn 2.000 nội dung bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau.

Đại diện của Generali cho biết trong bối cảnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội đang được thực hiện nghiêm ngặt và các em nhỏ phải nghỉ học, bộ nội dung "Nuôi dạy con trong giai đoạn căng thẳng" tập trung đưa ra các gợi ý, hướng dẫn thiết thực bao gồm 16 chủ đề khác nhau. Đó là "Nuôi dạy con trong bối cảnh Covid-19", "Tạo môi trường vui vẻ trong không gian nhỏ", "Không khí hòa thuận trong gia đình", "Kiểm soát cơn giận", "Giữ an toàn cho con trên môi trường trực tuyến", "Thời gian chất lượng", "Chăm sóc bản thân"... Hơn 2.000 nội dung bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau của chương trình do các tình nguyện viên Generali toàn cầu tham gia xây dựng.

Đông đảo tình nguyện viên của Generali Việt Nam tham gia xây dựng nội dung chương trình và lan tỏa các kiến thức, gợi ý nuôi dạy trẻ hữu ích đến với cộng đồng ngay trong thời gian giãn cách, làm việc tại nhà.

Các tình nguyện viên là nhân viên và tư vấn viên của Generali Việt Nam đã tham gia xây dựng và chuyển thể các nội dung chương trình sang ngôn ngữ tiếng Việt, chia sẻ rộng rãi các thông tin hữu ích này trên các kênh trực tuyến ngay trong thời gian giãn cách làm việc tại nhà. Điều này nhằm lan tỏa các kiến thức và kỹ năng nuôi dạy trẻ hữu ích của chương trình đến với cộng đồng.

"Nuôi dạy con trong giai đoạn căng thẳng" được Generali Việt Nam kết hợp và lồng ghép với những nội dung làm cha mẹ hữu ích đã được triển khai rất thành công của chương trình giáo dục cộng đồng "Sinh con, sinh cha" nhằm bổ sung, hỗ trợ và làm phong phú hơn nguồn tư liệu hỗ trợ cho các gia đình trong đại dịch.

Một tình nguyện viên của Generali Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tạo không khí hòa thuận, vui vẻ trong gia đình và dành thời gian chất lượng cho nhau.

Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ đông đảo tình nguyện viên của Generali trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần hành động nhanh chóng, sáng tạo, đầy thấu cảm để kịp thời mang đến một chương trình hỗ trợ cộng đồng trực tuyến thiết thực trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi. "Tôi hy vọng chương trình sẽ góp phần giảm bớt những căng thẳng và lo lắng cho các gia đình tại Việt Nam để tất cả chúng ta cùng nhau lạc quan, vững vàng bước qua đại dịch", bà Tina Nguyễn nói.

Các tình nguyện viên của Generali trên toàn cầu cũng hưởng ứng sáng kiến ý nghĩa này ngay trong thời gian giãn cách làm việc tại nhà.

Sáng kiến cộng đồng trực tuyến này tiếp nối chuỗi các hoạt động vì cộng đồng được Generali đẩy mạnh triển khai nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Tháng 6 vừa qua, Generali cũng đã triển khai thành công sáng kiến gây quỹ "Góp bước chân xuyên Việt - Sải rộng cánh yêu thương", đóng góp thành công 1,5 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề của đại dịch và Quỹ vaccine của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Generali Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch thiết thực như: trao tặng thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt cho nhân viên, tư vấn viên, khách hàng không may nhiễm Covid-19, tài trợ cho dự án âm nhạc cộng đồng "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid-19!" do Bộ Y tế bảo trợ.

Trong năm 2020, Tập đoàn Generali đã thành lập Quỹ hỗ trợ đặc biệt lên đến 100 triệu euro nhằm ứng phó với dịch Covid-19 toàn cầu tại Italy và trên 50 quốc gia mà Generali đang hoạt động.

