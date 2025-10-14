Generali tổ chức Trung thu cho trẻ em

An GiangGenerali Việt Nam kết hợp The Human Safety Net (THSN) tổ chức chương trình "Mùa trăng như ý", mang Trung thu đến với hơn 400 em nhỏ, khánh thành sân chơi mới, ngày 5/10.

Chương trình tổ chức tại trường Tiểu học Lê Trì (An Giang), nằm trong khu vực khó khăn của xã Tri Tôn, nơi phần lớn học sinh là trẻ em dân tộc thiểu số, thiếu điều kiện học tập và vui chơi.

Trong đêm hội "Mùa trăng như ý", sân trường được trang trí đèn lồng do chính các em và nhân viên, tư vấn viên Generali cùng làm. "Tiếng trống lân, tiết mục ảo thuật, trò chơi dân gian và khoảnh khắc phá cỗ Trung thu tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp. Các em nhỏ còn nhận được những phần quà Trung thu ý nghĩa, khắc ghi ký ức đẹp về tuổi thơ", đại diện Generali nói.

Các em học sinh cùng những chiếc đèn lồng tự làm trong đêm hội trăng rằm. Ảnh: Generali

Ngoài ra, Generali và THSN Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam xây dựng sân chơi mới từ vật liệu thân thiện với môi trường như lốp xe, nhựa tái chế và gỗ rừng trồng. Những chiếc cầu trượt, xích đu hay ngựa bập bênh giản dị trở thành món quà dành cho học sinh vùng xa, mở ra cơ hội để các em thêm nhiều trải nghiệm

Sân chơi này được hình thành từ nguồn quỹ vận động của chiến dịch "Chung tay gây quỹ, xây trường cho em" trong khuôn khổ Thử Thách Toàn Cầu 2024 do THSN phát động. Công trình góp phần cải thiện môi trường học đường, mang ý nghĩa khích lệ, giúp trẻ em có thêm cơ hội phát triển.

Lễ khánh thành sân chơi mới tại Trường Tiểu học Lê Trì, xã Tri Tôn, An Giang. Ảnh: Generali

Song song với hoạt động tại An Giang, chương trình quyên góp đồ chơi và sách truyện ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện trường, nuôi dưỡng thói quen đọc sách và tinh thần ham học. Sân chơi mới cùng các hoạt động đồng hành là minh chứng cho cam kết của Generali Việt Nam trong việc nuôi dưỡng tuổi thơ lành mạnh và mở ra tương lai bền vững cho trẻ em vùng khó khăn.

Những hoạt động này nằm trong hành trình của The Human Safety Net, sáng kiến toàn cầu của Tập đoàn Generali nhằm hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Tại Việt Nam, Generali và THSN triển khai nhiều dự án hướng đến giáo dục, sức khỏe và phát triển trẻ thơ toàn diện.

Đại diện Generali gửi phần quà tặng đến học sinh An Giang ngày Trung thu. Ảnh: Generali

Gần đây, THSN đã tài trợ 1,5 triệu euro cho Đại học Monash (Australia) và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng nhằm nhân rộng mô hình "Hành trình đầu đời". Chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực, tích hợp trong hệ thống tiêm chủng mở rộng. Mô hình này giúp nâng cao nhận thức, phát hiện sớm bất thường và giảm chênh lệch phát triển giữa trẻ em ở các vùng miền.

THSN hiện có mặt tại 26 quốc gia, đóng góp cho hơn 850.000 phụ huynh, trẻ em và người tị nạn. Tại Việt Nam, sự phối hợp giữa các tổ chức đối tác cùng sự đồng hành của Generali tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, giúp trẻ em vùng sâu vùng xa có cơ hội phát triển bình đẳng, toàn diện và bền vững.

Thái Anh