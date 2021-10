Generali ra mắt bảo hiểm tai nạn trực tuyến

"VITA – AN 365" mang đến quyền lợi bảo vệ lên tới 300% số tiền bảo hiểm, mức phí từ 300 đồng/ngày, thủ tục mua hàng trực tuyến nhanh chóng.

Generali Việt Nam ra mắt "VITA – AN 365", bảo hiểm tai nạn trực tuyến với nhiều quyền lợi bảo vệ toàn diện lên đến 300% số tiền bảo hiểm cho khách hàng từ 4 đến 69 tuổi, mức phí cạnh tranh chỉ từ 300 đồng/ngày và thủ tục mua hàng trực tuyến trong vòng 90 giây cùng quy trình thẩm định đơn giản.

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ: "Tai nạn ngoài ý muốn có thể xảy đến với bất kỳ ai và có xu hướng ngày càng tăng. VITA – AN 365 giúp khách hàng an tâm khi gia đình và bản thân được bảo vệ trước những rủi ro này với mức phí khiêm tốn. Chúng tôi tự hào khi VITA – AN 365 phản ánh rõ nét phương châm hoạt động 'Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm' của Generali".

Bảo hiểm tai nạn trực tuyến "VITA – AN 365" của Generali được mua dễ dàng, tiện lợi chỉ với 90 giây trên GenVita.

Những điểm nổi bật của "VITA – AN 365" bao gồm: bảo vệ toàn diện với các quyền lợi tử vong, thương tật, điều trị nội trú do tai nạn lên đến 1,5 tỷ đồng; linh hoạt lựa chọn gói bảo hiểm tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính; mức phí chỉ từ 300 đồng/ngày và không đổi trong suốt thời gian bảo hiểm; có thể mua trực tuyến dễ dàng, tiện lợi, an toàn chỉ với 90 giây trên GenVita.

Generali vừa đánh dấu kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam với nhiều thành tựu nổi bật, trong đó có danh hiệu "Công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm sức khỏe và trải nghiệm khách hàng hàng đầu Việt Nam".

