Generali kỷ niệm 15 năm thành lập, 10 năm phát triển tổng đại lý

Qua 15 năm thành lập, cùng 10 năm phát triển mô hình văn phòng tổng đại lý, Generali mở rộng mạng lưới rộng khắp tại 28 tỉnh thành, thúc đẩy tăng trưởng.

Thông tin được bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam nêu tại sự kiện tối 7/4 Generali Plaza (TP HCM). Khái quát về hành trình qua, bà Phương Anh cho biết 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam là chặng đường xây dựng niềm tin với khách hàng. Đồng thời, 10 năm hình thành, phát triển mô hình văn phòng tổng đại lý GenCasa, GenBella đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng của đơn vị.

GenCasa được ra mắt năm 2016, mở đầu cho kế hoạch xây dựng mạng lưới tổng đại lý trên toàn quốc. Mô hình này hướng tới trải nghiệm dịch vụ tại chỗ, nơi khách hàng có thể nhận tư vấn và chăm sóc hợp đồng trong cùng một điểm giao dịch. Tên gọi "Casa" mang nghĩa "ngôi nhà" trong tiếng Italy, phản ánh định hướng xây dựng điểm tiếp cận gần gũi với khách hàng và tăng tương tác dài hạn.

Cùng với GenCasa, mô hình GenBella được triển khai nhằm mở rộng định dạng văn phòng tổng đại lý, phục vụ các khu vực có đặc thù thị trường khác nhau. Hai mô hình cũng góp phần tạo nên "ngôi nhà chung" của hơn 30.000 tư vấn tài chính trên toàn quốc.

"Từ những văn phòng đầu tiên được thành lập năm 2016, đến nay ‘dấu chân Sư tử Generali’ đã lan tỏa thành trăm điểm tin cậy trên cả nước", bà nói.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Generali Việt Nam

Điểm đặc biệt của mô hình này là khả năng giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối, tăng tiếp cận khách hàng tại địa phương và nâng cao chất lượng tư vấn. "Mô hình văn phòng tổng đại lý sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt trong sự phát triển của Generali Việt Nam, cả về quy mô, chất lượng lẫn tác động tích cực tới cộng đồng", bà Phương Anh cho biết.

Ban lãnh đạo, các Giám đốc văn phòng tổng đại lý và khách mời của Generali tại sự kiện kỷ niệm. Ảnh: Generali Việt Nam

Ở góc nhìn quốc tế, bà Alessandra Tognonato, Tổng lãnh sự Italy tại TP HCM đánh giá mô hình tổng đại lý phản ánh sự kết hợp giữa chiến lược dài hạn, năng lực chuyên môn và mạng lưới phân phối đa kênh. Bà cho rằng trọng tâm của mô hình nằm ở yếu tố con người, thông qua việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và cung cấp giải pháp phù hợp theo từng giai đoạn cuộc sống. Đồng thời, việc ứng dụng dữ liệu, tích hợp dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng vận hành thích ứng với thay đổi.

Ngoài ra, Generali Việt Nam cũng mở rộng các kênh phân phối chiến lược thông qua hợp tác với các ngân hàng, bảo hiểm nhóm và đại lý tổ chức, điển hình là PVcomBank, Nam A Bank và OCB, mang đến nhiều lựa chọn tiếp cận dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng.

Generali vinh danh các Giám đốc văn phòng tổng đại lý đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong 10 năm qua. Ảnh: Generali Việt Nam

Generali thành lập từ năm 1831 tại Italy, gia nhập Việt Nam ngày 20/4/2011. Đến nay, Generali Việt Nam phục vụ gần 500.000 khách hàng cá nhân và hơn 400 khách hàng doanh nghiệp. Đến ngày 31/12/2025, Generali Việt Nam đã chi trả hơn 1,5 triệu trường hợp quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 4. 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh số hóa quy trình, tự động hóa nghiệp vụ và ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cho biết đã đóng góp hơn 110 tỷ đồng cho cộng đồng trong 15 năm qua. Trong đó, hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; hơn 82 tỷ đồng dành cho chương trình The Human Safety Net về giáo dục và chăm sóc trẻ em; gần 9 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội khác.

Ban tổ chức khởi động chuyến xe "Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy". Ảnh: Generali Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, Generali Việt Nam vinh danh các giám đốc văn phòng tổng đại lý đã đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời khởi động chuyến xe "Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy", kết nối các văn phòng GenCasa, GenBella tại nhiều tỉnh thành.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm, doanh nghiệp cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết chung "Vita - Ngày mai vững chắc" hoặc bảo hiểm liên kết đơn vị "Vita - Đầu tư thịnh vượng" trong tháng 4. Đại diện Generali Việt Nam cho biết, từ nền tảng 15 năm và mạng lưới văn phòng tổng đại lý đã xây dựng, doanh nghiệp tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành "Người bạn trọn đời" của khách hàng, đồng hành cùng các gia đình Việt trong từng giai đoạn cuộc sống.

Thái Anh