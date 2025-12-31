Generali khánh thành sân chơi trẻ em tại Cần Thơ

Generali phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em khánh thành "Sân chơi chú Sư Tử" tại Trường Tiểu học Trường Long Tây 2, mang đến không gian vui chơi sáng tạo cho học sinh.

Sân chơi được thiết kế từ vật liệu thân thiện môi trường như lốp xe cũ, gỗ rừng trồng có quản lý, xử lý tự nhiên. Những vật dụng tưởng chừng bỏ đi được tái sinh, trở thành khu vui chơi nhiều màu sắc. Công trình được tích hợp vào các tiết học thể chất, hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh rèn luyện vận động, phát triển hài hòa cả thể chất lẫn tinh thần.

Các em nhỏ tại "Sân chơi chú Sư Tử" mới. Ảnh: Generali

Sân chơi mở cửa tự do cho các trẻ em quanh khu vực vào vui chơi vào các ngày thứ hai, tư, sáu và cuối tuần. Mô hình hướng tới việc xây dựng không gian chung, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết trong cộng đồng.

Lễ khánh thành có sự tham dự của giáo viên, phụ huynh cùng hơn 200 em học sinh. Đơn vị cũng tổ chức các trò chơi dân gian, phát hơn 40 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt.

Lễ khánh thành "Sân chơi chú Sư Tử" tại Trường Tiểu học Trường Long Tây 2 ngày 8/11. Ảnh: Generali

Theo Generali Việt Nam, hoạt động vui chơi không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất mà còn kích thích tư duy, sáng tạo, phát triển cảm xúc và kỹ năng xã hội - những yếu tố nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Đây là sân chơi thứ hai sau công trình đầu tiên tại An Giang dịp Trung thu.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam, cho biết mỗi sân chơi được xây dựng là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm cộng đồng, góp phần giúp nuôi dưỡng niềm tin và ước mơ của trẻ em Việt.

Đội ngũ của Generali Việt Nam chung tay hoàn thiện từng hạng mục sân chơi. Ảnh: Generali

Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến mở rộng mô hình đến nhiều địa phương khác, mang cơ hội vui chơi, khám phá đến với nhiều trẻ em trên cả nước.

Thông qua tổ chức phi lợi nhuận The Human Safety Net, tập đoàn Generali cũng triển khai nhiều dự án tại Việt Nam về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển trẻ thơ toàn diện, hướng đến tạo tác động tích cực lâu dài cho các gia đình và trẻ em dễ bị tổn thương.

Thái Anh