Generali đạt ba giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards

Generali Việt Nam được vinh danh ở ba hạng mục về doanh nghiệp, thương hiệu và doanh nhân tại lễ trao giải Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương, ngày 9/10.

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) được tổ chức thường niên qua 19 năm bởi Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á - Enterprise Asia. Giải thưởng có mặt tại 16 thị trường lớn trong khu vực, kết nối hơn 2.000 doanh nhân, doanh nghiệp. Với chủ đề "Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai" (Showcasing Future-Ready Enterprises), APEA 2025 ghi nhận các tổ chức và lãnh đạo tiên phong trong đổi mới, quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Generali Việt Nam đạt ba hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á, Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thành tích này thể hiện vai trò của Generali trong việc mang lại giá trị thực cho khách hàng, tái định nghĩa chuẩn mực kinh doanh bằng đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với biến động thời đại.

Generali Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á (Corporate Excellence). Ảnh: Generali Việt Nam

Với chiến lược "Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội", Generali Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp vượt trội, thể hiện nhất quán từ sản phẩm, dịch vụ, con người đến hoạt động cộng đồng.

Đến nay, Generali phát triển hệ thống hơn 100 văn phòng đại lý trên toàn quốc, mạng lưới hợp tác ngân hàng (bancassurance), cùng đội ngũ hơn 28.000 tư vấn tài chính, phục vụ gần 500.000 khách hàng cá nhân và 400 doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiên phong số hóa các "điểm chạm" trải nghiệm, cung cấp dịch vụ trực tuyến 24/7 giúp khách hàng chủ động, thuận tiện hơn. Nhờ đó, Generali duy trì tăng trưởng hai chữ số nhiều năm liền và dẫn đầu ngành về chỉ số hài lòng khách hàng (R-NPS).

Tập thể Generali Việt Nam tại Lễ trao giải APEA 2025. Ảnh: Generali Việt Nam

Giữa bối cảnh ngành bảo hiểm đối diện với nhiều thách thức, Generali Việt Nam lựa chọn hướng đi khác biệt, chủ động xuất hiện, biến mục tiêu thương hiệu thành những hoạt động hữu hình, gần gũi và cảm xúc. Thông qua The Human Safety Net (THSN), tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi tập đoàn Generali, nhiều hoạt động xã hội truyền cảm hứng đã được triển khai.

Những sáng kiến gây quỹ như "Thử thách toàn cầu" do Generali phát động cho thấy sự chung tay của cộng đồng trong hành trình lan tỏa giá trị tích cực và lòng nhân ái khi gây quỹ xây lớp học cho trẻ em khó khăn. THSN cũng phối hợp với UNICEF và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai nhiều chương trình cải thiện môi trường nuôi dưỡng và phát triển cho trẻ nhỏ. Các dự án như xây lớp học tại Tuyên Quang, lớp hè kỹ năng tại Quảng Trị, Đăk Lăk, Điện Biên, hay chương trình "Bếp ấm cho em" - mang 10.000 bữa sáng cùng sách truyện, đồ chơi đến trẻ em vùng cao, minh chứng cụ thể cho tinh thần vì cộng đồng của Generali.

Triết lý đặt con người làm trọng tâm được nuôi dưỡng trong nội bộ, để mỗi nhân viên đều cảm thấy mình là một phần của sứ mệnh kề vai sát cánh cùng gia đình Việt Nam.

Nhờ những đóng góp, Generali Việt Nam được APEA 2025 vinh danh hai hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á. Giải thưởng ghi nhận năng lực quản trị, tăng trưởng ổn định cùng sức lan tỏa giá trị tích cực của thương hiệu.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam được trao giải Doanh nhân xuất sắc châu Á, ghi nhận vai trò tiên phong trong việc định hình chuẩn mực mới cho ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, bà đã dẫn dắt Generali vượt thách thức, đạt tăng trưởng ấn tượng, vươn lên nhóm dẫn đầu thị phần chỉ sau hai năm điều hành.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam được vinh danh Doanh nhân xuất sắc châu Á (Master Entrepreneurship). Ảnh: Generali Việt Nam

Theo chiến lược "Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội", bà Phương Anh định hướng Generali tối ưu hóa năng lực cốt lõi với hệ thống phân phối đa dạng, mở rộng hợp tác bancassurance cùng hai đối tác mới PvcomBank và Nam Á Bank, đồng thời phát triển dải sản phẩm thế hệ mới đáp ứng nhu cầu gia đình hiện đại. Doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa, lấy khách hàng làm trọng tâm, tích hợp các giá trị ESG vào chiến lược phát triển. Đồng thời, chiến lược thúc đẩy tiềm lực con người (People powered) tạo nên môi trường nơi nhân viên được trao quyền, khuyến khích sáng tạo, và có cơ hội trải nghiệm, học hỏi trong môi trường quốc tế.

Giải thưởng APEA 2025 là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực bền bỉ của Generali Việt Nam trong đổi mới, phát triển bền vững và lan tỏa giá trị nhân văn - nền tảng giúp thương hiệu tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng hướng tới tương lai tốt đẹp.

Thái Anh