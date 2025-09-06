Gen Z tìm cách thể hiện tình cảm với cha mẹ

Tặng những món quà ý nghĩa, chăm lo sức khỏe cha mẹ, tự trau dồi bản thân để trưởng thành, mỗi người trẻ đều có những cách thể hiện tình cảm với đấng sinh thành.

Những người trẻ thuộc thế hệ Z (Gen Z) lớn lên trong thời đại bùng nổ của công nghệ, có đời sống gắn bó với internet nhiều, song những kết nối thực với cha mẹ và gia đình vẫn rất phong phú và đa dạng. Theo một khảo sát của Viser (phần mềm phân tích nhân sự có trụ sở tại Mỹ), gia đình, sức khỏe và du lịch là ba yếu tố được Gen Z dành thời gian ưu tiên hơn công việc. Cũng theo khảo sát này, 67% Gen Z dành thời gian ưu tiên hàng đầu cho gia đình, bạn bè.

Tại Việt Nam, so với các thế hệ trước, Gen Z ngày càng thoải mái hơn trong việc bày tỏ tình cảm với cha mẹ thông qua lời yêu thương và những quan tâm chăm sóc hàng ngày.

Sống xa gia đình 8 năm, Huỳnh Anh (27 tuổi, TP HCM) luôn gửi hoa, quà cho mẹ dịp đặc biệt. Cô cũng tranh thủ những dịp nghỉ lễ dài để đưa mẹ đi du lịch, hoặc về quê ăn cơm cùng mẹ.

Huỳnh Anh trong một lần dẫn mẹ đi du lịch. Ảnh: NVCC

Với Phan Anh (17 tuổi, TP HCM), tình yêu dành cho cha mẹ chính là cách sẵn sàng chia sẻ những chuyện trong cuộc sống, dành thời gian cùng mẹ đi chợ, chạy bộ với ba. Nấu những món ăn cô học được trên internet hay làm việc nhà để ba mẹ nghỉ ngơi cũng là cách Gen Z này bày tỏ tình cảm với các phụ huynh.

Bên cạnh quan tâm đời sống tinh thần, với người trẻ, tình yêu còn thể hiện qua cách chăm sóc sức khỏe cha mẹ.

Nhận thấy bố mẹ đều đã ngoài 50 tuổi, bắt đầu có những dấu hiệu sức khỏe yếu đi như ho, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời, Nguyễn Ngân (25 tuổi, Hà Nội), đặt việc chăm sóc sức khỏe cha mẹ là ưu tiên hàng đầu. Cô chọn cách cùng bố mẹ tập thể dục mỗi ngày và bổ sung thêm dinh dưỡng hợp lý. "Ngoài bữa ăn hàng ngày, mình hay nhắc bố mẹ bổ sung thêm dinh dưỡng. Mình chọn lựa kỹ các thương hiệu có chứng minh lâm sàng về hiệu quả để yên tâm cho bố mẹ dùng", Ngân cho biết.

Báo cáo của McKinsey & Company công bố năm 2022 cho thấy 70% người tiêu dùng Gen Z ưu tiên các thực phẩm lành mạnh hơn thế hệ trước. Các nghiên cứu của Mintel (2023) chỉ ra Gen Z đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống, ưu tiên thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe cả thể chất và tinh thần.

Phạm Hưng (24 tuổi, TPHCM) cũng thường xuyên gợi ý ba mẹ chọn những món ăn và cách nấu nướng lành mạnh. Bản thân cậu nghiên cứu kỹ thành phần trong từng loại thực phẩm mà ba mẹ sử dụng để đảm bảo ba mẹ được cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, từ đó tăng cường sức khỏe.

Nhiều người trẻ chọn thực phẩm dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe cha mẹ. Ảnh: Minh Anh

Bốn bạn trẻ cho rằng Vu Lan không chỉ là dịp tri ân, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người con hãy chăm sóc cha mẹ bằng những hành động thiết thực, từ một bữa cơm giản dị, một chuyến đi chơi, đến việc quan tâm sức khỏe hàng ngày. "Tình yêu thương lớn lao được thể hiện qua những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ, giúp cha mẹ có thể sống khỏe và hạnh phúc bên con", Ngân chia sẻ.

Kim Anh