Garmin Forerunner 970 đoạt giải đồng hồ thông minh được yêu thích

Garmin Forerunner 970 vượt qua 6 đối thủ để chiến thắng ở hạng mục đồng hồ thông minh được yêu thích, trong số bình chọn thứ ba của Sản phẩm tôi yêu 2025.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ ba có chủ đề Đồng hồ thông minh được yêu thích nhất. Hạng mục ghi nhận 7 đề cử gồm Apple Watch Series 10, Samsung Galaxy Watch8, Garmin Forerunner 970, Huawei Watch 5, Amazfit Balance 2, Xiaomi Watch S4 và Mibro GS Explorer S.

Sau một tuần bình chọn, Garmin Forerunner 970 vượt qua nhiều đối thủ để giành vị trí dẫn đầu. Mẫu đồng hồ này được đánh giá cao nhờ thiết kế và loạt tính năng theo dõi sức khỏe lẫn tiện ích thông minh.

Forerunner 970 trang bị màn hình tròn AMOLED 1,4 inch, hiển thị rõ nét dưới ánh sáng mạnh, viền titanium kết hợp kính sapphire chống trầy xước. Thiết bị hỗ trợ đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, VO2 Max, chỉ số năng lượng cơ thể, HRV, cảm biến nhiệt độ, theo dõi giấc ngủ, chu kỳ, cảnh báo nhịp tim bất thường, cùng các bài tập thở và thiền. Ngoài ra, đồng hồ tích hợp nghe gọi qua Bluetooth, phát và điều khiển nhạc, hiển thị bản đồ, dự báo thời tiết, đèn pin, tìm điện thoại và tìm đồng hồ.

Mẫu máy Garmin Forerunner 970. Ảnh: Garmin

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 diễn ra từ giữa tháng 7 đến tháng 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử. Các sản phẩm đoạt giải trong Sản phẩm tôi yêu 2025 sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu, được tổ chức từ năm 2020, là hoạt động khởi động cho Tech Awards - chương trình bình chọn công nghệ thường niên của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Kết quả chung cuộc của các sản phẩm và thương hiệu được tính dựa trên 40% lượt bình chọn của độc giả và 60% điểm đánh giá của ban giám khảo.

Thái Anh