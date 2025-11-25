Garage ở Nha Trang kín xe hỏng sau lũ

Chiều 24/11, hàng chục ôtô ngập nước, phủ bùn sau nhiều ngày mưa lũ được đưa đến các tiệm dọc đường 23 Tháng 10 để chờ sửa. Các cơ sở phải huy động thêm nhân công để kịp trả xe cho khách.
Trước đó, mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực Khánh Hòa như Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa... ngập sâu 1-3 m. Ngoài thiệt hại nặng về kinh tế, rất nhiều xe bị nước nhấn chìm, hư hỏng. Thống kê ban đầu, thiên tai khiến tỉnh tổn thất hơn 5.000 tỷ đồng.
Theo anh Trung, nhiều ôtô bị hỏng hệ thống điện, động cơ. Chủ xe có thể mất từ năm mươi đến hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, thay thế linh kiện.
Đến tối, nhiều tiệm sửa chữa ở phường Tây Nha Trang hoạt động hết công suất khi lượng xe đưa đến ngày càng nhiều.
Cách tiệm ông Thạch khoảng 500 m, gara của anh Ngọc Tân đến 20h vẫn còn hàng chục xe máy chờ xử lý. Anh nói nhiều xe thiếu linh kiện thay thế, nên phải hẹn khách 2-3 ngày nữa.
“Chúng tôi vẫn giữ giá, cố gắng giảm chi phí để hỗ trợ nhau lúc khó khăn”, anh Tân cho hay.
Trong ngày tiệm anh Tấn đã sửa được hơn 20 xe cho người dân. Nhiều xe được rửa sạch sẽ trước khi bàn giao trong đêm.
Đến hơn 20h, khách vẫn đến để sửa xe. Anh Tuấn phải từ chối, hẹn sang ngày mai vì lượng xe hư hỏng đưa đến sửa còn rất nhiều.
