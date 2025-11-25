Garage ở Nha Trang kín xe hỏng sau lũ

Chiều 24/11, hàng chục ôtô ngập nước, phủ bùn sau nhiều ngày mưa lũ được đưa đến các tiệm dọc đường 23 Tháng 10 để chờ sửa. Các cơ sở phải huy động thêm nhân công để kịp trả xe cho khách.

Trước đó, mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực Khánh Hòa như Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa... ngập sâu 1-3 m. Ngoài thiệt hại nặng về kinh tế, rất nhiều xe bị nước nhấn chìm, hư hỏng. Thống kê ban đầu, thiên tai khiến tỉnh tổn thất hơn 5.000 tỷ đồng.