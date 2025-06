Gần nửa triệu tài khoản Siêu lợi suất VIB kích hoạt sau 4 tháng

Tài khoản Siêu lợi suất của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) hút gần 500.000 người dùng sau 4 tháng ra mắt nhờ giúp tiền nhàn rỗi sinh lời mỗi ngày đến 4,3% một năm.

Đại diện nhà băng cho biết, Siêu lợi suất mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý tài chính cá nhân, góp phần thay đổi tư duy, thói quen người dùng bằng loạt các chương trình ưu đãi. "Đây là hướng chiến lược dài hạn của VIB trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng sáng tạo, thiết thực và gần gũi với người dùng", đại diện nói.

Tài khoản Siêu lợi suất VIB. Ảnh: VIB

Lợi suất mỗi ngày đến 4,3% một năm

Trong nhiều năm, tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thường được mặc định là công cụ chỉ dùng để chuyển khoản, nhận lương, giao dịch, không tạo ra giá trị tài chính trực tiếp. Trong bối cảnh này, khách hàng ngày càng mong muốn có giải pháp tài chính vừa sinh lời, vừa linh hoạt, nơi tài khoản thanh toán không còn là chỗ để tiền, mà trở thành công cụ tạo lợi ích mỗi ngày.

Trước nhu cầu đó, VIB cho ra mắt tài khoản Siêu lợi suất, nơi mỗi đồng vốn nhàn rỗi đều có thể tự làm việc. Theo lãnh đạo VIB, đây là sản phẩm tài chính mới, trục chiến lược trung tâm phản ánh tư duy phát triển bền vững của đơn vị. Xa hơn, tài khoản này giúp tạo cuộc cách mạng trong tư duy về dòng tiền.

Tài khoản Siêu lợi suất được VIB thiết kế với ba ưu điểm: một ngày cũng sinh lời đến 4,3% một năm, một chạm bắt đầu sinh lời, một bước rút tiền linh hoạt. Theo đó, chỉ với thao tác đơn giản trên MyVIB để kích hoạt tính năng, tài khoản này sẽ giúp dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng sinh lời mỗi ngày. Khi dùng sản phẩm này, khách hàng vẫn có thể rút tiền, chuyển khoản, thanh toán... bất cứ khi nào mà không ảnh hưởng đến lợi tức đã tích lũy.

Lãnh đạo VIB đánh giá, tài khoản Siêu lợi suất ra đời vừa là giải pháp tài chính, vừa là hành trình thay đổi thói quen. Khi dòng tiền được kích hoạt, niềm tin tài chính cá nhân cũng bắt đầu được hình thành và củng cố. Chính tinh thần này giúp VIB là những ngân hàng đầu tiên đưa tài khoản thanh toán vào nhóm sản phẩm sinh lời.

Tính đến giữa tháng 6, sau gần 4 tháng kể từ thời điểm chính thức giới thiệu ra thị trường, tổng số tài khoản Siêu lợi suất được kích hoạt đạt gần nửa triệu. Số liệu này cho thấy sức hấp dẫn từ tính năng tài chính, cách VIB xây dựng thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng sáng tạo, gần gũi.

Chuỗi trải nghiệm gắn liền sản phẩm

Bên cạnh yếu tố sinh lời, VIB còn tích hợp chuỗi ưu đãi trải nghiệm gắn liền với sản phẩm, tạo thêm động lực sử dụng thực tế. Chương trình "Phi vụ tiền tỷ" với cơ chế chia đều quỹ thưởng, hiện đã thu hút hàng trăm ngàn khách hàng tham gia, và vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Các phần thưởng hiện vật như iPhone 16 Pro Max và tiền mặt, góp phần duy trì sức hút, tạo niềm tin vào giá trị sử dụng của sản phẩm.

Theo lãnh đạo nhà băng, chương trình này tạo sân chơi mang tính cộng đồng, chia sẻ và cùng nhận giá trị cộng thêm khi dùng tài khoản Siêu lợi suất. Đây là chương trình dành riêng cho khách hàng lần đầu kích hoạt tính năng từ nay đến hết 20/7.

Chương trình gồm 4 ưu đãi cho khách hàng Siêu lợi suất mới, gồm: lật thẻ nhận quà bí ẩn, lật thẻ nhận iPhone 16 Pro Max (hiện đã có 51 chiếc iPhone có chủ nhân trong tổng là 90 chiếc) hoặc tiền thưởng, cơ hội trúng một tỷ đồng và quỹ thưởng không giới hạn chia đều.

Chương trình "Phi vụ tiền tỷ" Ảnh: VIB

Trong thời gian chương trình diễn ra, người dùng tài khoản Siêu lợi suất mới có số dư bình quân cao nhất trong 10 ngày bất kỳ đạt từ 20 triệu đồng, sẽ tiếp tục có cơ hội trúng 1 tỷ đồng và tham gia hoạt động quỹ thưởng chia đều. Giải 1 tỷ đồng sẽ dành cho một người dùng may mắn nhất. Còn với quỹ thưởng chia đều, VIB sẽ áp dụng cơ chế cứ mỗi 5.000 khách đăng ký mới, VIB sẽ trích thêm 50 triệu đồng vào quỹ thưởng chung. Hiện, quỹ thưởng này đang là 2,5 tỷ đồng, vẫn đang không ngừng tăng khi có người dùng mới kích hoạt.

Ngân hàng kết hợp đồng thời nhiều hình thức trúng thưởng ngẫu nhiên và theo cấp độ tích lũy. Mỗi người dùng có thể tùy chọn một phần chơi yêu thích hoặc tham gia đồng thời cả 4 hoạt động để tối ưu lợi ích.

Bên cạnh "Phi vụ tiền tỷ" VIB còn triển khai chương trình "Say Hi" Las Vegas cùng tài khoản Siêu lợi suất. Theo đó, từ ngày 1/6 đến 25/6, với mỗi 100 triệu đồng duy trì trong tài khoản Siêu lợi suất mỗi ngày, người dùng được nhận một mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. 10 người dùng may mắn nhất sẽ nhận được chuyến đi 8 ngày 7 đêm đến Las Vegas, bao gồm vé máy bay khứ hồi, chi phí khách sạn, ăn uống theo lịch trình...

Đặc biệt, các chủ tài khoản Siêu lợi suất trúng thưởng cũng sẽ bay cùng chuyến bay và lưu trú cùng địa điểm với các Anh Trai tại Las Vegas. Khách hàng được tham dự concert Anh trai say hi tại Mỹ, giao lưu trực tiếp, tham gia buổi tổng duyệt soundcheck với những khoảnh khắc hậu trường độc quyền.

Chương trình đang mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng Siêu lợi suất, với hơn 21.000 mã quay thưởng được cấp sau hai tuần triển khai. Chương trình chọn khách hàng may mắn thông qua hình thức quay số công khai, livestream ngay trên fanpage chính thức của VIB. Ở đợt quay số đầu tiên có 5 khách hàng đã trúng suất đến Las Vegas. Đợt quay số cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 26/6 (cho các mã dự thưởng phát hành 13-25/6).

Nhiều cột mốc được lập

Theo lãnh đạo VIB, nhờ các tính năng cùng ưu đãi, từ khi ra mắt vào 17/2, sản phẩm tạo làn sóng tài chính chủ động trên thị trường, nhanh chóng đạt nhiều cột mốc kỷ lục. Cụ thể, ngay trong ngày đầu tiên, gần 10.000 tài khoản đã kích hoạt sử dụng sản phẩm. Sau 10 ngày, số lượng khách hàng tăng gấp 5 lần, vượt mốc 50.000, minh chứng cho hiệu ứng lan tỏa của sản phẩm được thiết kế "đúng nhu cầu - trúng thời điểm".

Đặc biệt, tại ngày 17/5, đúng ba tháng kể từ thời điểm ra mắt, VIB ghi dấu cột mốc chưa từng có tiền lệ với gần 100.000 tài khoản sinh lời được kích hoạt mới chỉ trong vòng 24 giờ. Với thành tích này, ngân hàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh: "Ngân hàng có số lượng tài khoản sinh lời được kích hoạt mới trong một ngày nhiều nhất Việt Nam".

"Kết quả này ngoài ý nghĩa về mặt số liệu, còn phản ánh rõ nét mục tiêu mà VIB theo đuổi là đánh thức dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội, khơi dậy thói quen quản lý tài chính hiệu quả", đại diện ngân hàng cho biết.

Ngoài giải thưởng trên, tài khoản Siêu lợi suất cũng được vinh danh tại ba giải thưởng quốc tế. Các giải thưởng gồm: "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam năm 2025" từ International Finance Awards, "Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam năm 2025" từ Global Business Outlook và "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025" từ Global Brands Magazine.

Nghệ sĩ Trấn Thành, khách hàng của tài khoản Siêu lợi suất cho biết, tài khoản này phù hợp với mọi người, nhưng đặc biệt lý tưởng cho những ai yêu thích sự linh hoạt và muốn tối ưu tài chính. Sản phẩm phù hợp với các bạn trẻ năng động, đam mê công nghệ hay những người bận rộn không có nhiều thời gian quản lý tiền bạc. Ngay cả những ai thường để tiền ngủ quên trong tài khoản thì đây cũng là lúc biến những khoản tiền đó trở nên năng động, sinh lời hiệu quả hơn mỗi ngày. Chỉ cần vài cú chạm trên điện thoại, việc kích hoạt tính năng để sử dụng tài khoản này sẽ hoàn tất, không cần ra ngân hàng hay giấy tờ rườm rà.

Đại diện VIB cho biết, chiến lược Siêu lợi suất, về bản chất, không phải là chiến dịch ngắn hạn. Đây là hướng đi lâu dài của VIB nhằm định hình lại mối quan hệ giữa ngân hàng và người dùng: từ người giữ tiền, ngân hàng trở thành người đồng hành tài chính thông minh. Việc tập trung vào dòng tiền "nhàn rỗi" giúp nhà băng mở rộng quy mô khách hàng và tăng thị phần giao dịch. "Đây cũng là cách thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc thúc đẩy phổ cập tài chính toàn diện tại Việt Nam", đại diện nói.

Hoàng Đan