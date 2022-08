Gần 60 hồ sơ tham gia giải AI Awards 2022

Sau một tháng phát động, Giải thưởng AI Awards 2022 do VnExpress tổ chức nhận được nhiều giải pháp, sản phẩm thuộc các lĩnh vực sức khỏe, môi trường, giao thông thông minh.

Giải thưởng bình chọn Sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 2022 (AI Awards 2022) đang nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các nhóm dự thi đến từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Sau một tháng mở cổng đăng ký, ban tổ chức nhận gần 60 hồ sơ gửi về, trong đó lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất là y tế, môi trường, giao thông thông minh. Các giải pháp, sản phẩm cho thấy các nhóm tác giả hướng tới những ứng dụng thiết thực giải quyết các vấn đề cuộc sống, phục vụ trực tiếp sức khỏe con người, kiến tạo phát triển kinh tế...

Các giải pháp, sản phẩm thể hiện sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ AI, trong đó có thể kể đến HSmart, hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh sử dụng công nghệ AI và Big Data. Ứng dụng được thiết kế trên nền tảng công nghệ mới như phân tích, mô hình hóa dữ liệu trực quan, sử dụng AI cảnh báo hỗ trợ trong quản lý dịch bệnh, công nghệ GIS trong lập bản đồ cảnh báo theo thời gian thực.

Việc áp dụng công nghệ AI được kỳ vọng giúp cơ quan quản lý y tế nắm bắt kịp thời dịch bệnh, quản lý dịch bệnh, thông tin người bệnh-xét nghiệm... Mô hình cũng đưa ra bản đồ GIS biến động dịch bệnh theo ngày, thông tin về từng loại dịch bệnh, qua đó đáp ứng hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh...

Một số sản phẩm dự thi ứng dụng nổi bật các mô hình trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực môi trường, như hệ thống Fi-Mi của nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm BKAI, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, ĐH Bách Khoa Hà Nội. Fi-Mi là một thiết bị quan trắc không khí nhỏ gọn, đặt trên các xe buýt, có khả năng theo dõi các chỉ số PM2.5, PM10, SO2, CO2, NO2, nhiệt độ, độ ẩm. Bằng việc đề xuất các mô hình dự đoán không khí đáp ứng được cả yếu tố không gian và thời gian, Fi-Mi cung cấp cho người dùng một bản đồ chất lượng không khí hoàn chỉnh, với dữ liệu ở khắp mọi nơi, trải dài trong khoảng thời gian đủ lớn. Hệ thống giúp dự báo chất lượng không khí trong tương lai, cũng như chất lượng không khí ở các vùng không được quan sát bởi thiết bị đo.

Nhiều giải pháp phục vụ thiết thực trong các doanh nghiệp, như VnBEyes - ứng dụng di động hỗ trợ người khiếm thị chủ động tiếp cận thông tin trực tuyến và tài liệu. Ứng dụng nhằm hỗ trợ người khiếm thị chủ động đọc tin từ các bản in, tài liệu điện tử, hoặc bản tin trên Internet, nhận dạng mệnh giá tiền Việt, sử dụng điện thoại thông minh mà không cần thêm bất kỳ thiết bị nào. Giải pháp sử dụng các công nghệ nhận dạng giọng nói (Speech to Text), xử lý ảnh, và tổng hợp giọng nói (Text to Speech) để tăng tương tác người dùng, đồng thời đảm bảo cho người khiếm thị có thể độc lập sử dụng thuận tiện.

AI Awards 2022 được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN 2022 với chủ đề "AI phục hồi kinh tế, định hình tương lai". Cuộc thi là cơ hội trình diễn các sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong sản xuất doanh nghiệp và cuộc sống. Ở đó, các giải pháp/sản phẩm tham gia được giới thiệu trong năm 2021-2022 tại thị trường Việt Nam, hướng tới thay đổi cuộc sống con người từ mức độ cơ bản đến toàn diện; có tính sáng tạo độc đáo trong việc ứng dụng AI.

Cuộc thi bắt đầu mở cổng đăng ký tham gia từ ngày 6/7 đến hết ngày 18/8. Các bài thi sẽ qua các vòng sơ loại và chung kết. Lễ trao giải sẽ diễn ra trong chương trình AI Summit, dự kiến tổ chức vào 22-23/9/2022 tại Hà Nội.

Mỗi dự án được giải sẽ nhận thưởng 150 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 120 triệu đồng trên VnExpress. Đặc biệt các dự án tiềm năng có cơ hội kết nối với doanh nghiệp nhằm hoàn thiện giải pháp, sản phẩm, đưa ra thị trường thông qua vòng AI Tech Matching, tổng chi phí đầu tư lên tới 60.000 AUD (gần một tỷ VNĐ) đến từ nhà tài trợ Aus4innovation.

Như Quỳnh