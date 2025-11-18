Gần 100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi dọc sông Đăk Rông tìm kiếm tài xế Nguyễn Văn Thành sau khi ông bị nước lũ cuốn trôi cùng xe đầu kéo tại cầu tràn A Rông.

Chiều 18/11, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch xã La Lay cho biết gần 100 người thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng lực lượng xã và người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích tài xế Nguyễn Văn Thành, 48 tuổi, trú Quảng Bình.

Xe đầu kéo bị nước đẩy trôi khoảng 100 nằm trên bãi bồi giữa sông. Ảnh: Minh Phạm

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước lũ tại khu vực đã rút nhưng dòng chảy vẫn còn rất mạnh. Lực lượng cứu hộ được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống hạ lưu sông. Chính quyền xã La Lay đã thông báo đến các xã lân cận Tà Rụt, Đak Rông để phối hợp.

Ông Thạch cho hay việc tìm kiếm người được ưu tiên hàng đầu, phương án trục vớt xe sẽ triển khai sau. Hiện lực lượng chức năng đã phát hiện quần kèm chìa khóa xe nghi của tài xế mất tích, cách cầu tràn A Rông - vị trí xe đầu kéo gặp nạn khoảng 4 km về phía hạ lưu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay chia thành nhiều tổ tìm kiếm từ chiều hôm qua đến chiều nay. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 17/11, ông Thành điều khiển xe đầu kéo chở than lưu thông trên Quốc lộ 15D. Dù cầu tràn A Rông đang có lũ lớn và đã có rào chắn cấm, tài xế vẫn lách qua. Xe đến giữa cầu thì bị dòng nước cuốn trôi. Tài xế Thành kịp thời leo lên đứng trên thùng xe, nhưng khoảng 15 phút sau, toàn bộ xe bị lật và trôi dạt cách cầu 30 mét, khiến ông Thành bị cuốn mất tích.

Hàng trăm người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn Xe đầu kéo vượt rào chạy qua nước lũ trưa 17/11. Video: Minh Phạm

Đắc Thành