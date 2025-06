Gần 100 người thuộc băng tội phạm lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng bị bắt

Nghệ AnPhan Đình Thịnh cùng hơn 90 người bị cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm có trụ sở tại Myanmar và Philippines, lừa cả nghìn người, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 25/6, Thịnh, 30 tuổi và Lê Thị Trà, 26 tuổi, cùng hơn 90 người bị Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Phan Đình Thịnh (trái) và Lê Thị Trà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Cơ quan điều tra xác định, Thịnh và Trà là mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Myanmar và Philippines. Ngoài một số người vượt biên ra nước ngoài để đầu quân, hàng trăm "chân rết" khác ở nhiều tỉnh thành cũng tham gia đường dây này với kỳ vọng nhận tiền công cao.

Hàng ngày, Thịnh, Trà cùng những người cầm đầu yêu cầu cấp dưới gọi điện qua Internet về Việt Nam kết bạn làm quen, lừa tình cảm, sau đó thao túng tâm lý, rủ rê nạn nhân tham gia "làm nhiệm vụ" mua hàng thương mại điện tử để hưởng hoa hồng.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hòa Vang

Ban đầu, băng nhóm này cho nạn nhân nhận tiền hoa hồng lẫn tiền gốc như cam kết, nhằm tạo lòng tin. Khi "con mồi" tin tưởng và bắt đầu nộp tiền làm nhiệm vụ với giá trị lớn, hệ thống sẽ báo lỗi, yêu cầu nộp thêm kinh phí để khắc phục, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đã có hàng nghìn người sập bẫy đường dây này, trong đó có nhiều nạn nhân ở Nghệ An. Sau khi tiếp nhận tố cáo, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành và cửa khẩu trên cả nước huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Các tổ công tác đã đồng loạt khám xét, bắt giữ gần 100 người tại Nghệ An và nhiều địa phương.

Một số nghi phạm khác bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh Việt Nam.

Một số nghi phạm trong đường dây bị cảnh sát bắt. Ảnh: Hòa Vang

Bước đầu, nhà chức trách cho rằng, đường dây này đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng một nạn nhân bị lừa hơn 15 tỷ đồng chỉ trong hai ngày.

Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng