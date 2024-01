Gần 100 đề cử Vietnam Game Awards 2024 sau hai tuần

Vietnam Game Awards hiện nhận gần 100 đề cử cho bốn nhóm hạng mục Game phát hành trong nước, Game Việt, Thể thao điện tử và Sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game.

Giải thưởng Vietnam Game Awards - VGA 2024 là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Triển lãm Game quốc tế GameVerse 2024. Sau thành công lớn của mùa đầu, VGA năm nay nhanh chóng thu hút sự chú ý từ sớm của cộng đồng game thủ và người làm game tại Việt Nam.

Bắt đầu mở cổng ngày 11/1, hiện chương trình đã nhận được hàng loạt hồ sơ đề cử. Trong đó, phần lớn là game trên nền tảng di động và game thể thao điện tử - những hạng mục vốn được quan tâm mạnh mẽ tại VGA 2023. Bên cạnh đó, độc giả cũng tích cực đề cử cho các mẫu laptop, tai nghe, đồ uống... mà họ đánh giá cao trong năm qua.

Người chơi tham dự một giải đấu tại Vietnam GameVerse 2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại VGA 2024, ban tổ chức đã dành riêng một nhóm hạng mục cho Game Việt, do đó số lượng giải cũng tăng từ 14 của năm ngoái lên 22.

Cụ thể, The Golden Galaxy - Nhóm hạng mục dành cho game được phát hành tại Việt Nam - gồm giải thưởng dành cho Game của năm; Game vượt thời gian; Game di động xuất sắc; Nhà phát hành game xuất sắc; Cộng đồng game được yêu thích nhất.

The Golden Sun - Nhóm hạng mục dành cho game Việt - gồm Game Việt của năm; Game di động Việt xuất sắc; Game Việt có thiết kế đồ họa xuất sắc; Game Việt có gameplay hay nhất; Game Việt có cốt truyện hay nhất; Game indie Việt xuất sắc.

The Golden Star - Nhóm hạng mục dành cho Thể thao điện tử tại Việt Nam - có các giải Game Thể thao điện tử xuất sắc; Đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc; Vận động viên Thể thao điện tử xuất sắc; Cộng đồng Thể thao điện tử được yêu thích nhất.

Cuối cùng, The Golden Gear - Nhóm hạng mục dành cho thiết bị, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game - sẽ vinh danh Laptop chơi game xuất sắc; Điện thoại chơi game xuất sắc; Màn hình gaming xuất sắc; Tai nghe chơi game xuất sắc; Nhà mạng được yêu thích nhất; Kênh thanh toán được yêu thích nhất; Đồ uống được game thủ yêu thích nhất.

Sau vòng Đề cử (từ 11/1 đến hết 28/2/2024) sẽ là vòng Sơ loại, dự kiến diễn ra từ 12/3 đến 26/3. Điểm số sẽ được tính dựa trên 50% bình chọn của độc giả và 50% đánh giá của hội đồng giám khảo.

Top 5 đề cử có điểm số cao nhất ở mỗi hạng mục sẽ vào vòng Chung kết. Ở giai đoạn này, kết quả chung cuộc được tính theo 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn từ cộng đồng.

Riêng với 5 hạng mục Cộng đồng game được yêu thích nhất, Cộng đồng Esports được yêu thích nhất, Nhà mạng được yêu thích nhất, Kênh thanh toán được yêu thích nhất, và Đồ uống game thủ yêu thích nhất, điểm số được tính hoàn toàn dựa trên số lượt bình chọn, tức sự yêu thích của độc giả.

Lễ trao giải VGA 2024 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2024.

Bên cạnh giải thưởng VGA, chương trình cũng triển khai hoạt động GameHub nhằm giúp các đơn vị phát triển game có thể quảng bá và thu hút nhà đầu tư hỗ trợ dự án game mới, nâng cao chất lượng cũng như sớm tiếp cận với thị trường.

Mỗi người hoặc đơn vị có thể nộp nhiều dự án, sản phẩm ở mọi thể loại đã có phiên bản thử nghiệm hoặc chính thức. Tất cả sản phẩm, dự án đã đăng ký trên Cổng thông tin sẽ được các nhà đầu tư trong Hội đồng đánh giá lựa chọn, sắp xếp lịch gặp và trao đổi chi tiết về sản phẩm tại Vòng đánh giá với các studio.

Triển lãm Game Quốc tế - Vietnam GameVerse 2024 sẽ có chủ đề Beyond the game, dự kiến diễn ra giữa tháng 5 tại TP HCM. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tú Nghinh