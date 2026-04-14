Gần 1.000 khách dự sự kiện mở bán căn hộ Sun Group Nam Hà Nội

Ninh BìnhSự kiện giới thiệu tổ hợp căn hộ Park Residence do Sun Property phát triển thu hút gần 1.000 khách tham dự, đồng thời ghi nhận sự quan tâm và giao dịch từ nhóm khách nước ngoài.

Diễn ra ngày 11/4 tại Nhà thi đấu Hà Nam, sự kiện mở bán có chủ đề "Giao lộ rực rỡ", giới thiệu 5 lớp giá trị của dự án gồm tiện ích, tri thức, hạ tầng, sinh thái và chuẩn sống mới.

Không gian chương trình được dàn dựng theo hướng trải nghiệm, với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và sân khấu xoay 360 độ. Điểm nhấn là phần mở màn với hình ảnh đóa hoa lớn dần hé nở, tái hiện ý tưởng về một hệ sinh thái sống đang hình thành.

Từ đó, khách tham dự được dẫn dắt qua các không gian mô phỏng môi trường sống tại dự án, với hệ tiện ích như trường học, y tế, công viên và khu vui chơi giải trí, được giới thiệu theo hướng kết nối liền mạch.

Gần 1000 khách hàng quan tâm tham dự sự kiện giới thiệu Park Residence. Ảnh: Ánh Dương

Sau phần mở màn, đại diện Sun Property chia sẻ định hướng phát triển dài hạn của dòng sản phẩm. Với lợi thế kết nối các trục giao thông xuyên tâm đại đô thị, tổ hợp được định vị như một điểm giao của các dòng di chuyển, giao thương và sinh hoạt.

Trong bối cảnh rộng hơn, căn hộ Park Residence hưởng lợi từ vị trí thuộc đại đô thị Sun Urban City, nằm trong vành đai 5 vùng Thủ đô.

Phân tích tổng quan thị trường khu vực, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng quy hoạch vùng Thủ đô cùng tầm nhìn phát triển 100 năm của Hà Nội đang tạo ra xung lực tăng trưởng cho hệ thống đô thị vệ tinh. Trong đó, khu vực Hà Nam (Ninh Bình) đóng vai trò cửa ngõ phía Nam, được định hướng phát triển thành chuỗi đô thị công nghiệp liên hoàn, đồng thời là trung tâm mới về giáo dục, dịch vụ, du lịch và giải trí của toàn vùng.

Do đó, nhu cầu sở hữu bất động sản tại khu vực này được dự báo sẽ gia tăng theo cả hai trục: nhu cầu ở thực gắn với lực lượng lao động, chuyên gia trong các khu công nghiệp - đô thị; và nhu cầu đầu tư đón đầu hạ tầng, quy hoạch, cũng như xu hướng giãn dân từ lõi đô thị Hà Nội.

Giá trị của bất động sản thường gắn với tốc độ phát triển của khu vực. Với định vị đó, Park Residence được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư đồng thời hướng tới vai trò một tài sản tích lũy cho người sở hữu.

Tại sự kiện, Park Residence đã ghi nhận sự quan tâm và chốt căn tích cực từ nhóm khách hàng nước ngoài.

Căn hộ Park Residence đón dòng vốn ngoại. Ảnh phối cảnh Sun Property

Ông Trần Minh, khách hàng người Trung Quốc, cho biết, không quá do dự khi quyết định lựa chọn căn hộ tại Park Residence, bởi đây là một trong số ít sản phẩm tại khu vực cửa ngõ Nam Thủ đô đủ điều kiện mở bán cho người nước ngoài, được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng cao với hệ sinh thái đồng bộ bởi nhà đầu tư lớn như Sun Group.

"Khu căn hộ này dễ di chuyển đến khu công nghiệp, nơi tôi đang làm việc. Tôi cũng thích cách dự án được quy hoạch ngay cạnh không gian cảnh quan mặt nước với nhiều mảng xanh của đại lộ hoa tới 10 ha. Điểm cộng nữa là có nhiều tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, công viên, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của gia đình tôi ở Việt Nam", ông Trần Minh nói.

Sun Urban City ghi nhận nhịp sống sôi động sau hơn một năm triển khai. Ảnh: Ánh Dương

Giới kinh doanh bất động sản cũng nhận định, việc thu hút sự quan tâm của nhóm khách quốc tế ngay từ giai đoạn đầu phản ánh sức hấp dẫn của dự án, đồng thời cho thấy tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân đa dạng. Đây cũng là "đòn bẩy" giúp nâng cao tính thanh khoản, gia tăng giá trị sản phẩm.

"Hệ sinh thái Sun Group tác động nhiều đến quyết định đầu tư của khách hàng. Hầu hết khách nhìn nhận và đầu tư khi quan sát khả năng vận hành thực tế của các sản phẩm, tiện ích đã hoàn thiện", ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Dự án Công ty bất động sản Vhomes, chia sẻ. Đơn cử, quỹ căn Art Residence khi bàn giao ngay lập tức đem lại dòng tiền khai thác, chủ sở hữu ghi nhận nhu cầu khách thuê lớn. Nhà đầu tư từ đó có cơ sở kỳ vọng vào Park Residence.

Không khí tại hội trường sôi động hơn khi thông tin về quỹ căn và chính sách bán hàng được công bố. Các tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu góp phần tạo nhịp chương trình liên tục, trong khi khu vực tư vấn ghi nhận lượng khách quan tâm lớn.

Thế Đan