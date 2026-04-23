Bí quyết mở rộng doanh thu game mobile ngoài quảng cáo

Chuyên gia Gameloft cho rằng để tăng trưởng doanh thu bền vững, studio không thể chỉ dựa vào quảng cáo mà cần xây dựng hệ thống IAP, LiveOps và trải nghiệm đủ hấp dẫn.

Thông tin do ông Dhruv Kapoor, Lead Product Manager tại Gameloft Saigon nêu tại buổi GameTalk với chủ đề "Tối đa hóa tiềm năng kinh tế của game mobile", phát sóng 10h ngày 22/4 trên VnExpress. Tọa đàm còn có sự tham gia của bà Phạm Ngọc Anh Thư, Product Manager tại Gameloft Hanoi, ông Nguyễn Huy Dũng, Production Manager tại Gameloft Hanoi là host chương trình.

Các cách thức mở rộng doanh thu game mobile

Theo ông Dhruv Kapoor, ngoài quảng cáo, game mobile hiện nay có nhiều cách tạo doanh thu. Một trong những hướng quen thuộc là mua hàng trong ứng dụng (In-App Purchase - IAP), khi người chơi chi tiền cho vật phẩm, gói thuê bao hoặc nội dung hỗ trợ trải nghiệm.

"Doanh thu cũng có thể đến từ mô hình trả phí một lần ngay từ khi tải game, hoặc từ việc tích hợp thương hiệu, nơi nhãn hàng trả tiền để xuất hiện trong trò chơi. Với những sản phẩm có cộng đồng lớn, nguồn thu còn mở rộng sang nội dung do người chơi tạo ra và các hoạt động thể thao điện tử như giải đấu hay bản quyền phát sóng", ông Dhruv nói.

Ông Dhruv Kapoor, Lead Product Manager tại Gameloft Saigon. Ảnh: Tùng Đinh

Từ thực tiễn vận hành tại Gameloft, bà Phạm Ngọc Anh Thư cho biết IAP hiện là mô hình đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn trong nhiều tựa game của hãng. Điểm mạnh của cách làm này nằm ở khả năng duy trì biên lợi nhuận tốt trong thời gian dài, giảm phụ thuộc vào chi phí hút người dùng mới và có thể tạo lợi nhuận ngay cả khi tệp người chơi không quá lớn nhưng đủ trung thành.

"Thay vì phải liên tục chi ngân sách lớn cho quảng cáo để kéo người chơi mới, studio có thể tập trung khai thác giá trị từ nhóm người dùng đang gắn bó với sản phẩm", bà Thư chia sẻ.

Tuy nhiên, ở mô hình IAP, việc khiến người chơi sẵn sàng chi tiền trong một tựa game không phải bài toán đơn giản. Theo ông Dhruv, lần chi trả đầu tiên có thể đến sau vài phút, nhưng cũng có khi mất nhiều tháng hoặc nhiều năm. Vì vậy, nhà phát triển cần tạo ra nhiều điểm chạm chuyển đổi, xuất hiện đúng lúc người chơi nảy sinh nhu cầu.

Lấy ví dụ từ Asphalt 8, nam chuyên gia cho biết nhiều người dùng quyết định chi trả khi chỉ còn thiếu một chút tài nguyên để sở hữu chiếc xe nổi bật trong tuần. "Cảm giác "suýt đạt được" chính là một trong các yếu tố thúc đẩy chuyển đổi", vị chuyên gia nói.

Bổ sung quan điểm này, bà Thư cho biết Gameloft luôn thiết kế các offer theo từng giai đoạn, dựa trên nhu cầu thực tế, như tăng cường sức mạnh, trang bị khi người chơi chỉ còn thiếu một chút để vượt qua màn.

Bà Phạm Ngọc Anh Thư, Product Manager tại Gameloft Hanoi. Ảnh: Tùng Đinh

Bí quyết xây dựng tựa game có doanh thu bền vững

Xây dựng một tựa game mobile có doanh thu bền vững, theo các diễn giả, không chỉ là việc lựa chọn các cách thức tạo doanh thu phù hợp, mà còn nằm ở việc tạo ra sản phẩm đủ chiều sâu để giữ chân người chơi trong thời gian dài. Theo ông Dhruv, game trước hết cần có core loop (vòng lặp) đủ hấp dẫn để người chơi muốn quay lại, đồng thời phải mở rộng thành meta loop với nhiều lớp tiến trình, mục tiêu và phần thưởng đa dạng hơn.

Để làm được điều này, LiveOps (Vận hành trực tuyến) là một trong những yếu tố quan trọng. Theo bà Thư, đội ngũ phải liên tục bổ sung nội dung mới qua các bản cập nhật định kỳ và chuỗi sự kiện giới hạn thời gian, để người chơi luôn có lý do đăng nhập và tiếp tục gắn bó.

"Dù là dịp lễ lớn, kỳ nghỉ dài hay giai đoạn thấp điểm, chúng tôi vẫn tối ưu doanh thu bằng cách điều chỉnh chủ đề, thời lượng và cách vận hành sự kiện cho phù hợp với hành vi người chơi ở từng thời điểm, từng thị trường", bà nói.

Cùng quan điểm, ông Dhruv cho rằng để sự kiện phát huy hiệu quả, phần hình ảnh và câu chuyện cũng cần bám sát tinh thần của từng dịp. Chẳng hạn vào Tết Trung thu, game có thể trang trí giao diện bằng đèn lồng, bổ sung trang bị mới như mặt nạ hoặc đưa vào các vật phẩm mang màu sắc truyền thống như bánh giầy, bánh chưng để tăng chỉ số cho người chơi.

(Từ trái sang) Ông Nguyễn Huy Dũng, bà Phạm Ngọc Anh Thư, ông Dhruv Kapoor tại GameTalk "Tối đa hóa tiềm năng kinh tế của game mobile". Ảnh: Tùng Đinh

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng LiveOps hiệu quả không thể tách rời việc thấu hiểu người dùng. Dữ liệu hành vi trong game, khảo sát, đánh giá từ cộng đồng hay phản hồi trên các nền tảng như Discord, YouTube, Twitch đều là những nguồn thông tin quan trọng để đội ngũ điều chỉnh sản phẩm phù hợp. Đằng sau đó là sự phối hợp của nhiều bộ phận cùng các hệ thống theo dõi dữ liệu, cấu hình sự kiện, giúp game vận hành linh hoạt, giữ chân người chơi và tối ưu doanh thu.

Khép lại tọa đàm, hai chuyên gia cho rằng để mở rộng doanh thu ngoài quảng cáo, cốt lõi vẫn là xây dựng một tựa game đủ hấp dẫn để giữ chân người chơi. Theo đó, game không chỉ cần lối chơi thú vị, mà còn phải có hệ thống tiến trình, tương tác và giá trị đủ rõ ràng để duy trì gắn bó trong dài hạn.

Hải Long