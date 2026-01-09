Galaxy Studio: Tương lai điện ảnh Việt định hình bởi trải nghiệm cá nhân

Thị trường rạp chiếu Việt phục hồi mạnh mẽ đồng thời yêu cầu ngày càng cao, biến "trải nghiệm" thành từ khóa định hình tương lai ngành, theo CEO Galaxy Studio.

Galaxy CineX - Hanoi Centre, rạp chiếu flagship đầu tiên của Galaxy Studio, đi vào hoạt động từ giữa tháng 12 năm ngoái với đa dạng phòng chiếu như Aqualis, Romantico, Lagom, Cine de Kids, ứng dụng công nghệ Imax with Laser, Samsung Onyx Cinema LED và âm thanh Dolby Atmos.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, CEO Galaxy Studio có buổi trò chuyện cùng VnExpress, phân tích về bức tranh thị trường rạp chiếu Việt, chiến lược mở rộng, tái định vị thương hiệu lẫn cách doanh nghiệp chuyển mình, giữ vị thế trước các đối thủ quốc tế.

Những xu hướng định hình thị trường rạp chiếu

- Bà có thể phân tích bức tranh thị trường rạp chiếu Việt hiện nay?

- Sau thời gian biến động vì Covid-19, thị trường rạp chiếu trong nước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, với nhiều tín hiệu tích cực về số lượng khán giả lẫn chất lượng phim.

Điều đáng mừng là thói quen đến rạp của người Việt đang ổn định trở lại, đặc biệt là khán giả trẻ - nhóm xem điện ảnh vừa như hình thức giải trí, vừa là một phần của lối sống, kết nối và cảm xúc.

Bên cạnh đó, các nhà làm phim trong nước đang chuyển mình với loạt tác phẩm được đầu tư bài bản, chất lượng hình ảnh, câu chuyện ngày càng gần tiêu chuẩn khu vực. Yếu tố ấy giúp ngành điện ảnh sôi động và nhiều tiềm năng hơn.

Tuy nhiên, giai đoạn này thị trường đòi hỏi sự chọn lọc hơn, bởi khán giả ngày càng tinh tế, yêu cầu cao về trải nghiệm, dịch vụ, giá trị cảm xúc. Tôi tin "trải nghiệm" sẽ là từ khóa định hình tương lai điện ảnh Việt và các thương hiệu nội địa như Galaxy có lợi thế trong việc thấu hiểu, cá nhân hóa hành trình ấy.

Galaxy CineX - Hanoi Centre, rạp chiếu phim flagship đầu tiên, ra mắt vào ngày 12/12/2025. Ảnh: Galaxy Studio

- Xu hướng nâng tầm trải nghiệm với đa dạng hóa không gian và công nghệ điện ảnh đang tác động thế nào đến cạnh tranh trong ngành rạp phim?

- Xu hướng nâng tầm trải nghiệm với đa dạng hóa không gian và công nghệ điện ảnh là bước tiến tự nhiên của thị trường Việt, nhất là khi thu nhập, gu thẩm mỹ lẫn kỳ vọng khán giả ngày càng cao.

Hiện cạnh tranh không chỉ vị trí hay giá vé, mà còn ở chất lượng trải nghiệm tổng thể - từ công nghệ, dịch vụ đến cảm xúc mà rạp mang lại. Người xem muốn được tôn trọng, truyền cảm hứng trong từng chi tiết. Xu hướng này buộc các thương hiệu phải đổi mới mô hình, đầu tư vào trải nghiệm đa dạng hơn.

Với chúng tôi, không đơn thuần đầu tư nhiều hơn về mặt hình thức, mà là triết lý nâng tầm trải nghiệm toàn diện cho người Việt - nơi sự tinh tế, thấu hiểu trở thành yếu tố khác biệt dẫn dắt cuộc đua.

- Galaxy làm thế nào để giữ vị thế trước các đối thủ quốc tế?

- Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế là động lực để Galaxy không ngừng hoàn thiện mình. Điểm mạnh của chúng tôi là thấu hiểu khán giả nước nhà - từ thói quen giải trí, gu thưởng thức điện ảnh đến kỳ vọng về không gian, dịch vụ. Nhờ hiểu rõ, chúng tôi có thể thiết kế mô hình rạp phù hợp từng khu vực, nhóm khách, đảm bảo mỗi trải nghiệm đều mang lại cảm giác gần gũi mà vẫn mới mẻ, tinh tế.

Ngoài ra, lợi thế khác của chúng tôi là thương hiệu Việt gắn bó lâu năm với thị trường trong nước, có khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt nắm bắt xu hướng, đổi mới sản phẩm.

Chúng tôi không xem mình là đối thủ của ai, mà đơn giản là người đồng hành khán giả Việt trong hành trình tận hưởng điện ảnh. Sự lắng nghe, tinh chỉnh và sáng tạo mỗi ngày giúp Galaxy giữ được vị thế riêng, bền vững suốt hơn hai thập niên qua.

Tầm nhìn từ cụm rạp flagship đầu tiên

- Bà có thể nêu một ví dụ cho khả năng phản ứng nhanh và đổi mới sản phẩm, như vừa nêu trên?

- Ngày 12/12, chúng tôi ra mắt rạp chiếu phim Galaxy CineX - đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng thị trường ra phía Bắc, hướng đến mục tiêu dẫn đầu phân khúc rạp chiếu cao cấp tại Việt Nam. Galaxy CineX cũng ghi dấu ấn chuyển mình của Galaxy Studio: từ mô hình chuỗi rạp đại chúng sang thương hiệu điện ảnh đa trải nghiệm.

Là cụm rạp flagship đầu tiên, Galaxy CineX - Hanoi Centre thể hiện tinh thần 'CineXperience - Beyond Cinematic Limits' - nơi trải nghiệm, cảm xúc và văn hóa song hành. Chúng tôi định hướng kiến tạo không gian điện ảnh tinh tế hơn, giúp khán giả cảm nhận sự hòa quyện giữa công nghệ, cảm xúc, bản sắc văn hóa Việt.

Ở góc độ chiến lược, CineX mở ra giai đoạn trưởng thành của thương hiệu Galaxy, hướng tới phát triển hệ sinh thái giải trí đa tầng - từ đại chúng đến cá nhân hóa, phù hợp nhu cầu, gu thưởng thức ngày càng phong phú của khán giả Việt.

Bà Mai Hoa nhận định Galaxy CineX không chỉ là mô hình mới, mà bước chuyển mình của Galaxy Studio. Ảnh: NVCC

- Mô hình flagship hướng đến nhóm khán giả nào và quy mô thị phần ra sao?

- Mô hình flagship Galaxy CineX dành cho người đề cao chất lượng trải nghiệm và cảm xúc, cụ thể là nhóm tìm kiếm nhiều hơn một buổi xem phim thông thường: được tận hưởng, thư giãn, kết nối trong không gian riêng tư, trọn vẹn hơn.

Về quy mô, Galaxy CineX là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái giải trí của Galaxy Studio - nơi các mô hình rạp từ phổ thông đến cao cấp cùng tồn tại, bổ trợ cho nhau, giúp thương hiệu mở rộng thị phần theo chiều sâu thay vì chỉ theo số lượng.

Với mô hình này, chúng tôi có thể mang đến lựa chọn phù hợp cho từng tệp khán giả, đồng thời góp phần nâng chuẩn trải nghiệm điện ảnh tại Việt Nam một cách tự nhiên, bền vững, mang dấu ấn riêng của thương hiệu Việt.

- Galaxy CineX ước tính đóng góp bao nhiêu phần trăm doanh thu giai đoạn đầu?

- Giai đoạn đầu, chúng tôi không đặt nặng doanh thu mà chú trọng xây mô hình vận hành, trải nghiệm khác biệt cho khán giả. Galaxy CineX được định vị mở ra hướng phát triển mới trong hệ thống Galaxy Studio, nơi giá trị thương hiệu được nâng lên nhờ trải nghiệm, dịch vụ và chuẩn mực vận hành mới.

Khi Galaxy CineX dần ổn định, chúng tôi tin nó sẽ đóng góp tích cực vào tổng doanh thu hệ thống, không chỉ ở con số trực tiếp, mà còn ở hiệu ứng lan tỏa, qua đó nâng giá trị trung bình trên mỗi khách hàng và tạo động lực cho các mô hình khác trong hệ sinh thái Galaxy.

Về dài hạn, với bước thử nghiệm chiến lược ấy, chúng tôi sẽ rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện công thức nhân rộng mô hình phù hợp ở những thành phố lớn khác.

- Sau Hà Nội, đâu là thị trường tiếp theo cho chuỗi flagship Galaxy CineX?

- Galaxy CineX - Hanoi Centre là bước khởi đầu chiến lược hoàn thiện mô hình cao cấp. Sau Hà Nội, chúng tôi nhắm đến TP HCM và Đà Nẵng - thị trường tiềm năng với lượng lớn khách có gu thưởng thức hiện đại và nhu cầu giải trí cao. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ mở rộng một cách có chọn lọc, đảm bảo mỗi rạp đều phản ánh bản sắc văn hóa địa phương, kết nối khán giả.

Mỗi Galaxy CineX sẽ là "trạm dừng" mang câu chuyện riêng, đúng với triết lý của thương hiệu và góp phần nâng chuẩn văn hóa giải trí tại các đô thị lớn.

Phú Cát