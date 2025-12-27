Galaxy S25 Ultra đoạt giải điện thoại chụp, quay concert được yêu thích

Khả năng chụp ảnh tele cùng thuật toán khử nhiễu giúp Samsung Galaxy S25 Ultra giành chiến thắng ở số bình chọn thứ 10 của Sản phẩm tôi yêu 2025.

Số bình chọn thứ 10 của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề Điện thoại chụp, quay concert được yêu thích nhất, diễn ra ngày 17-26/12. Năm mẫu smartphone được đề cử gồm: Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 15 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Sau thời gian bình chọn, smartphone của Samsung nhận nhiều lượt vote nhất. Máy được đánh giá cao bởi cụm hai camera tele, trong đó có ống kính tiềm vọng zoom xa cho phép chụp chủ thể ở khoảng cách lớn mà vẫn giữ chi tiết rõ nét. Máy cũng mạnh về quay video độ phân giải cao với khả năng ổn định hình ảnh khi zoom.

Camera chính 200 megapixel, góc siêu rộng 50 megapixel và hai camera zoom quang học riêng biệt là 3x và 5x với độ phân giải lần lượt là 10 và 50 megapixel.

Cách bố trí cụm camera trên Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Tuấn Hưng

Trên Galaxy S25 Ultra, Samsung trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,9 inch mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét. Viên pin 5.000 mAh đảm bảo thời lượng sử dụng dài, phù hợp nhu cầu quay chụp cường độ cao. Máy chạy Android 15 với giao diện One UI 8, tích hợp các tính năng Galaxy AI hỗ trợ xử lý video và ảnh.

Về thiết kế, Samsung vẫn sử dụng vật liệu titanium làm khung sườn cho S25 Ultra. Tuy nhiên, hãng cho biết đã cải tiến chất lượng vật liệu giúp tăng độ bền cao hơn thế hệ trước.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Tuấn Hưng

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm 10 số bình chọn. Kết quả của mỗi số được tính hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của độc giả.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, do VnExpress tổ chức thường niên từ 2012. Trong năm thứ 13, chương trình bình chọn công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 diễn ra với 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung.

Lễ trao giải Tech Awards tổ chức ngày 8/1/2026 tại TP HCM.

Thái Anh