Galaxy Buds 4 ra mắt với thiết kế mới, nhiều tính năng AI

So với bản tiền nhiệm, Buds 4 có thêm khả năng chống ồn chủ động bằng công nghệ AI. Với mẫu Pro, tính năng chống ồn thích ứng được nâng cấp với AI thế hệ mới có khả năng điều chỉnh mức độ chống ồn theo thời gian thực dựa trên môi trường xung quanh, như tiếng công trường, tiếng còi xe hay tiếng gió khi đi bộ.

Samsung cũng lần đầu trang bị EQ thích ứng cho tai nghe TWS của hãng, sử dụng AI để tự động tối ưu và cá nhân hóa âm thanh dựa trên cấu tạo tai của mỗi người dùng và môi trường nghe.