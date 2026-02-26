Galaxy Buds 4 ra mắt với thiết kế mới, nhiều tính năng AI

Samsung ra mắt hai mẫu tai nghe Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro tại sự kiện Unpacked 2026 rạng sáng 26/2 cùng thế hệ điện thoại Galaxy S26.
Trong đó, Galaxy Buds 4 có thiết kế mở, không dùng nút tai silicon cho cảm giác đeo dễ chịu không bị bí tai, còn Buds 4 Pro có dạng in-ear với nút silicon, giúp tăng cường khả năng cách âm thụ động và bám chắc hơn khi vận động mạnh. Galaxy Buds 4 có hai màu đen và trắng còn phiên bản Pro có thêm màu hồng.
Samsung cho biết đã nghiên cứu hơn 100 triệu khuôn tai trên toàn cầu và mô phỏng hơn 10.000 lần để tạo ra phần vỏ tai (housing) của dòng Buds 4, giúp phù hợp với hầu hết loại ống tai khác nhau. Người dùng có thể gật đầu để nhận cuộc gọi hoặc lắc đầu để từ chối. Ngoài ra, việc ra lệnh bằng giọng nói để điều khiển thiết bị nhà thông minh qua Bixby cũng được cải thiện độ nhạy.
Dù vẫn sử dụng dạng tai nghe TWS với cuống tai truyền thống, Buds 4 series có cuống được làm lớn hơn trước, giúp việc điều khiển dễ hơn. Samsung cũng loại bỏ hai dải đèn LED trên thân tai nghe. Galaxy Buds 4 có khả năng kháng nước IP54 còn bản Pro là IP57. Hộp đựng máy quay lại thiết kế mở nắp dạng vỏ sò quen thuộc của Samsung, cho phép lấy tai nghe dễ hơn, còn nắp hộp vẫn được làm trong suốt.
Thời lượng pin của Buds 4 Pro tương tự thế hệ trước với 6 tiếng nghe nhạc khi bật chống ồn và 26 tiếng khi sử dụng với hộp sạc. Còn Galaxy Buds 4 có thời lượng pin 5 tiếng khi bật chống ồn và 24 tiếng với hộp sạc, cao hơn mức 4 và 18 tiếng của thế hệ trước.
So với bản tiền nhiệm, Buds 4 có thêm khả năng chống ồn chủ động bằng công nghệ AI. Với mẫu Pro, tính năng chống ồn thích ứng được nâng cấp với AI thế hệ mới có khả năng điều chỉnh mức độ chống ồn theo thời gian thực dựa trên môi trường xung quanh, như tiếng công trường, tiếng còi xe hay tiếng gió khi đi bộ.
Samsung cũng lần đầu trang bị EQ thích ứng cho tai nghe TWS của hãng, sử dụng AI để tự động tối ưu và cá nhân hóa âm thanh dựa trên cấu tạo tai của mỗi người dùng và môi trường nghe.
Samsung cho biết hãng sử dụng driver hai chiều mới với thiết kế gần như không viền giúp tăng kích thước màng loa woofer và tweeter cao hơn 20% so với các driver hai chiều hiện có trên thị trường. Trên dòng tai nghe mới, hãng hỗ trợ nghe nhạc SSC UHQ 24 bit/96 Khz. Ưu điểm của dịnh dạng này là cho âm thanh chất lượng cao và mượt hơn, nhưng người dùng phải sử dụng các thiết bị và nguồn phát tương ứng.
Người dùng smartphone của Samsung có thể kết nối và điều chỉnh tính năng, chế độ âm thanh của tai nghe thuận tiện và nhanh hơn với Quick Panel, thay vì phải mở ứng dụng Wearable. Sản phẩm có khả năng phiên dịch theo thời gian thực bằng AI hay điều khiển bằng cử chỉ đầu, sử dụng tai nghe làm micro không dây để thu âm khi quay video, tìm kiếm lại tai nghe... nhưng chỉ hỗ trợ với thiết bị Samsung. Với các thiết bị của hãng khác, người dùng chỉ sử dụng tai nghe để nghe nhạc và gọi điện. Kết nối Bluetooth 6.1 giúp kết nối ổn định và truyền âm thanh tốt hơn.
Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro có giá từ 179 USD, lên kệ ngày 11/3.
