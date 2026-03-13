Gác việc nương rẫy, người dân miền núi Nghệ An đi bầu cử sớm

Hàng trăm cử tri ở các xã miền núi, biên giới Nghệ An dậy từ sớm, đi bộ, lội suối đến điểm bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 13/3, cử tri tại 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, biên giới ở Nghệ An tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm 2 ngày so với cả nước. Tại bản Phồng, xã Tam Thái, vùng miền núi phía tây Nghệ An, nơi giao thông còn nhiều cách trở, hàng trăm người dân tạm gác công việc nương rẫy để đến điểm bỏ phiếu từ khoảng 6h. Nhiều cử tri có mặt trước giờ khai mạc vài chục phút, một số phụ nữ bồng theo con nhỏ.

Bà Vy Thị Phương, 61 tuổi, cho biết sáng nay dậy từ 5h, thu xếp việc nương rẫy rồi đi bộ quãng đường 4 km đến điểm bỏ phiếu. Bà mong lựa chọn được những đại biểu quan tâm nhiều hơn đến đời sống bà con miền núi, nhất là đường sá và các giải pháp cải thiện sinh kế.

Chủ tịch UBND xã Tam Thái Lô Dương Khánh cho biết toàn xã bố trí 3 khu vực bỏ phiếu sớm. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các điểm đang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo quy định.

Cử tri bản Phồng xem thông tin về các ứng viên, sáng 13/3. Ảnh: Đình Hùng

Tại xã Môn Sơn, từ khoảng 5h30 nhiều cử tri bản Mọi rời nhà, men theo lối mòn ra con suối trước bản để đến điểm bỏ phiếu. Do chưa có cầu kiên cố, mọi người phải xắn quần lội qua dòng nước rồi tiếp tục đi bộ gần một km tới nhà văn hóa - nơi đặt điểm bầu cử.

Trước đó chiều 12/3, nhiều cán bộ xã và người dân đi thuyền qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ vào bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông để chuẩn bị cho điểm bỏ phiếu. Từ trung tâm xã vào bản mất khoảng một giờ đi thuyền, cập bến rồi đi bộ qua lối mòn trong rừng. Do việc đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào đường thủy, các khâu chuẩn bị được hoàn tất từ tối hôm trước.

Huồi Pủng hiện có 82 hộ với 334 nhân khẩu, trong đó 68 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, đánh bắt cá trên lòng hồ và chăn nuôi nhỏ lẻ. Bản chưa có điện lưới quốc gia và không có sóng điện thoại, việc liên lạc với bên ngoài chủ yếu bằng thuyền ra trung tâm xã. Lãnh đạo xã cho biết việc bỏ phiếu tại bản Huồi Pủng đã hoàn thành trong buổi sáng, cử tri tham gia đầy đủ.

Người dân xã Tam Thái bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 13/3. Ảnh: Đình Hùng

Các điểm bỏ phiếu sớm sáng nay nằm tại 12 xã gồm Huồi Tụ 13 điểm, Na Ngoi 9, Mường Típ 7, Châu Khê 5, Tri Lễ 4, Bắc Lý 3, Mỹ Lý 3, Môn Sơn 3, Tam Thái 3, Keng Đu 2, Mường Quàng 2 và Hữu Khuông một điểm.

Đây là những địa bàn miền núi, biên giới có dân cư phân tán, giao thông khó khăn, nhiều nơi bị chia cắt bởi sông suối hoặc lòng hồ thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện để cử tri vùng sâu, vùng xa tham gia thuận lợi, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định.

Toàn tỉnh Nghệ An thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 1.039 ban bầu cử cấp xã và xác lập 3.123 khu vực bỏ phiếu. Tỉnh sẽ bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa 16 và 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ bầu cử bản Huồi Thum, xã Na Ngoi (trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn) mang hòm phiếu phụ đến nhà, hỗ trợ một cử tri già yếu không thể đi lại bỏ phiếu. Ảnh: Hùng Lê

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trên cả nước ngày 15/3. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, không bị tước quyền bầu cử theo quy định pháp luật, đều có quyền tham gia bỏ phiếu. Cử tri sẽ lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 từ 864 người ứng cử.

Đức Hùng