Gã giang hồ bị lừa 300 triệu đồng khi muốn 'tẩy trắng' hồ sơ

TP HCMNguyễn Ngọc Hòa, 37 tuổi, bị cảnh sát truy tìm vì tham gia ẩu đả giữa 2 nhóm giang hồ, đưa 300 triệu đồng cho người quen nhờ "lo lót" không xử lý hình sự, nhưng bị lừa.

Ngày 14/2, Hòa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, Nguyễn Minh Thạch, 47 tuổi, bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Hòa (trái) và Nguyễn Minh Thạch tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Theo hồ sơ, Hòa liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm giang hồ tại nhà hàng tiệc cưới ở quận Phú Nhuận vào tháng 6/2024. Sau khi gây án, anh ta bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm.

Đầu năm nay, biết vụ án đã được xét xử, Hòa quay lại TP HCM. Vì muốn "tẩy trắng" hồ sơ, không bị xử lý hình sự, anh ta liên hệ với Thạch nhờ tìm người có thẩm quyền để "chạy án". Thạch yêu cầu chi phí 300 triệu đồng.

Trưa 11/2, hai bên gặp nhau tại quán cà phê ở phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) để giao nhận tiền. Cầm đủ 300 triệu đồng, Thạch hướng dẫn Hòa đến công an phường trình diện.

Từ lời khai của Hòa, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận thấy dấu hiệu bất thường nên tập trung đấu tranh. Ngày 12/2, Hòa thừa nhận đã đưa tiền cho Thạch để nhờ tác động, nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thạch khai đã lợi dụng tâm lý lo sợ của Hòa, đưa ra thông tin gian dối "có thể chạy chọt" chứ thực tế không có khả năng liên hệ hay nhờ vả bất kỳ cá nhân nào.

Khám xét nơi ở của Thạch, cảnh sát thu hồi toàn bộ 300 triệu đồng tang vật. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời chào "chạy án", "lo giảm nhẹ" hình phạt hay can thiệp vào quá trình điều tra. Việc đưa tiền, tài sản để tác động đến người có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự.

Người dân khi liên quan đến các vụ việc cần làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng, đồng thời tố giác ngay các hành vi môi giới, lừa đảo.

Quốc Thắng