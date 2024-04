G7 sẵn sàng đáp trả hành động của Iran

G7 bày tỏ ủng hộ Israel sau vụ tập kích của Iran, tuyên bố sẵn sàng thực hiện biện pháp để đáp trả nếu Tehran "có thêm động thái gây bất ổn".

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp trực tuyến ngày 14/4, các lãnh đạo nhóm G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Italy và Canada "lên án một cách mạnh mẽ nhất" cuộc tấn công trực diện và chưa từng có của Iran nhằm vào Israel.

"Chúng tôi bày tỏ đoàn kết và ủng hộ hoàn toàn đối với Israel và người dân nước này, đồng thời tái khẳng định cam kết an ninh của chúng tôi với an ninh của Tel Aviv", tuyên bố do Italy, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của G7, đưa ra.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Iran đã có hành động "gây thêm bất ổn" cho khu vực và "nguy cơ gây ra leo thang không thể kiểm soát", điều mà các lãnh đạo G7 cho rằng cần phải tránh.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để ổn định tình hình và tránh leo thang thêm", nhóm lãnh đạo G7 khẳng định. "Với tinh thần này, chúng tôi yêu cầu Iran cùng lực lượng ủy nhiệm của họ ngừng các cuộc tấn công. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp ngay lập tức để đáp trả ý tưởng gây bất ổn hơn nữa".

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trong cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo G7 tại Rome ngày 14/4. Ảnh: AFP

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đêm 13/4 phóng hơn 300 UAV, tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel để đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự Iran tại Syria hồi đầu tháng. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Tehran nhắm trực tiếp vào lãnh thổ của Tel Aviv sau nhiều năm căng thẳng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đánh chặn tới 99% quả đạn do Iran phóng nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh.

Phái bộ của Iran ở Liên Hợp Quốc cho biết Tehran đã khép lại chiến dịch trả đũa Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng nội các thời chiến Israel Benny Gantz khẳng định "sự kiện này chưa chấm dứt", khẳng định Iran sẽ phải trả giá.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong tuyên bố riêng nói rằng "chúng tôi sẽ suy nghĩ về biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran, đặc biệt là về chương trình UAV và tên lửa", đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ hợp tác chặt chẽ với đối tác trong vấn đề này.

Thanh Tâm (Theo AFP)