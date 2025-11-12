FPT triển khai chương trình ưu đãi với máy đo đường huyết liên tục 3P, giúp người bệnh tiểu đường và người có nguy cơ cao tiếp cận công nghệ tiên tiến, nhân Ngày Đái tháo đường thế giới (14/11).

Cụ thể, trong tháng 11, FPT tặng ưu đãi trị giá 890.000 đồng cho tất cả người dùng đăng ký trải nghiệm sản phẩm. Theo đó, khách hàng sẽ nhận ngay một cảm biến và một bộ truyền dữ liệu với giá 1,39 triệu đồng (giá niêm yết là 2,28 triệu đồng), tương đương với việc được tặng một máy đo 3P khi mua cảm biến. Bộ sản phẩm được kỳ vọng trở thành "người bạn đồng hành" giúp hàng triệu người Việt sống chủ động và khỏe mạnh hơn cùng bệnh tiểu đường.

FPT tung ưu đãi cho máy đo đường huyết liên tục 3P nhân Ngày Đái tháo đường thế giới. Ảnh: FPT

Trước đây, người tiểu đường phải chích máu đầu ngón tay nhiều lần mỗi ngày để biết được chỉ số đường huyết bản thân. Phương pháp gây đau, bất tiện và dễ khiến họ nản lòng.

Sự ra đời của công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) đã khắc phục được những nhược điểm này. Một cảm biến nhỏ đặt dưới da sẽ đo lượng glucose trong dịch mô kẽ và cập nhật dữ liệu liên tục suốt 24 giờ trong nhiều ngày, giúp người bệnh biết chính xác xu hướng biến động đường huyết - kể cả khi ngủ. Từ cuối năm 2024, FPT bắt đầu giới thiệu bộ theo dõi đường huyết liên tục 3P, đánh dấu bước tiến trong hành trình chăm sóc sức khỏe mạn tính của người Việt.

Máy đo 3P của FPT giúp người dùng không cần lấy máu ở mỗi lần đo nên không đau. Thay vào đó, cảm biến theo dõi đường huyết gắn cố định trên da, hoạt động liên tục trong 14 ngày, tự động cập nhật dữ liệu đường huyết mỗi 3 phút.

Ứng dụng FPT MediCare hiển thị chỉ số trực quan, cảnh báo khi đường huyết tăng hoặc hạ bất thường, đặc biệt hữu ích vào ban đêm - khi nguy cơ hạ đường huyết âm thầm có thể đe dọa tính mạng. Ứng dụng FPT MediCare còn giúp người dùng ghi lại bữa ăn, vận động, thuốc uống và theo dõi tác động của từng yếu tố lên đường huyết. Ứng dụng cũng có thể tự động chia sẻ kết quả với bác sĩ và người thân, hỗ trợ theo dõi và điều chỉnh từ xa. Hệ thống dữ liệu được lưu trữ tại các trung tâm đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo bảo mật thông tin y tế cho người dùng.

Bộ sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P gồm ba thành phần: cảm biến, bộ truyền dữ liệu, ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Máy đo 3P hiện được nhiều bác sĩ chuyên khoa nội tiết và dinh dưỡng khuyến nghị cho bệnh nhân tiểu đường hoặc có yếu tố nguy cơ. Với độ chính xác được kiểm chứng lâm sàng, thiết bị không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn nâng cao chất lượng sống - đúng tinh thần "sống hòa thuận với bệnh tiểu đường" mà Tổ chức y tế Thế giới khuyến nghị.

Chị Hoài Phương (38 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ thiết bị 3P đã giúp chị thoát khỏi nỗi lo hạ đường huyết về đêm - điều từng khiến chị bất an suốt nhiều năm. Biết tụt đường buổi đêm rất nguy hiểm và có thể không trở tay kịp, trước đây, chị thường đặt báo thức giữa đêm để dậy đo đường huyết ngón tay hoặc ăn sẵn miếng bánh đề phòng tụt đường. Nhiều lần thức dậy giữa đêm dù đường huyết bình thường, sau đó chị không ngủ lại được. "Giờ thì khác, máy đo 3P báo động khi đường huyết giảm, tôi kịp tỉnh dậy kiểm tra lại và xử lý. Nhờ đó tôi ngủ ngon hơn và yên tâm hơn nhiều", chị kể.

Những câu chuyện như của chị Phương ngày càng phổ biến, song song với giá trị thực tế mà máy đo 3P mang lại cho người dùng.

Máy đo 3P giúp nhiều người an tâm hơn ngay cả khi ngủ. Ảnh: FPT

Theo các thống kê, cứ mỗi 10 giây lại có một người trên thế giới tử vong vì các biến chứng của bệnh đái tháo đường (tiểu đường). Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh thuộc các nhóm tăng nhanh nhất khu vực, và độ tuổi mắc ngày càng trẻ hóa.

Đái tháo đường không chỉ là rối loạn chuyển hóa đường huyết đơn thuần. Bệnh tiến triển âm thầm, gây tổn thương tim mạch, thận, mắt và thần kinh - nhiều người chỉ phát hiện khi đã có biến chứng nặng.

Chính vì vậy, Ngày Đái tháo đường thế giới 14/11 được Liên hợp quốc công nhận từ năm 2006 như một lời nhắc nhở toàn cầu: hãy hành động sớm để bảo vệ sức khỏe và nâng cao nhận thức về căn bệnh nguy hiểm này.

Đái tháo đường có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm và theo dõi đúng cách. "Với máy đo 3P, người bệnh không chỉ ‘sống chung’ mà còn 'sống chủ động' cùng bệnh, hiểu rõ cơ thể mình hơn mỗi ngày", đại diện FPT khẳng định.

Diệp Chi