FPT MediCare - ứng dụng hỗ trợ toàn diện cho người bệnh tiểu đường

Ứng dụng FPT MediCare liên tục hoàn thiện, bổ sung các tính năng, từ thông báo chỉ số đường huyết theo thời gian thực, cảnh báo xu hướng đến nhắc lịch dùng thuốc…

Ứng dụng FPT MediCare là một phần trong hệ sinh thái máy đo đường huyết liên tục 3P do FPT phát triển, mang đến giải pháp theo dõi chỉ số glucose theo thời gian thực (real-time)﻿ một cách tiện lợi và không cần lấy máu đầu ngón tay. Công cụ này hỗ trợ người bệnh tiểu đường Việt Nam kiểm soát và quản lý đường huyết hiệu quả hàng ngày.

FPT liên tục nâng cấp và hoàn thiện các tính năng của ứng dụng, mang đến trải nghiệm mượt mà và toàn diện hơn. Những tính năng mới giúp người bệnh hiểu rõ hơn về cơ thể, đồng thời chủ động xử lý kịp thời những tình huống đường huyết nguy hiểm.

Tính năng nhắc lịch dùng thuốc - hỗ trợ duy trì tuân thủ điều trị

Việc uống thuốc đúng giờ vốn là thách thức, nhất là với người bận rộn hoặc người lớn tuổi phải dùng nhiều loại thuốc cùng lúc. Tính năng nhắc lịch dùng thuốc trên ứng dụng FPT MediCare cho phép người dùng thiết lập lịch nhắc nhanh chóng, giao diện trực quan và phù hợp cả với những người không rành công nghệ. Nhờ đó, người bệnh có thể tuân thủ điều trị hiệu quả hơn và theo dõi tiến trình dùng thuốc dễ dàng.

Chị Phúc - nhân viên văn phòng 40 tuổi, ngụ tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng nhớ lại, lúc mới phát hiện bệnh tiểu đường, chị thường quên uống thuốc vì công việc bận rộn và chưa quen với tình trạng bệnh. "Từ khi được bạn bè giới thiệu sử dụng máy đo 3P kết hợp ứng dụng FPT MediCare, đặc biệt tính năng nhắc dùng thuốc, tôi đã hình thành thói quen uống thuốc đúng giờ và thấy rõ sức khỏe cải thiện", chị Phúc nói.

Tính năng nhắc lịch dùng thuốc trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Cảnh báo đường huyết theo thời gian thực - tăng mức độ an toàn cho người bệnh

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý của FPT MediCare là hệ thống cảnh báo đường huyết được thiết kế linh hoạt và có khả năng thích ứng cao với nhu cầu thực tế của người bệnh. Ứng dụng cho phép lựa chọn nhiều hình thức cảnh báo khác nhau như rung, chuông hoặc thông báo im lặng, phù hợp với từng hoàn cảnh sử dụng trong ngày.

Đặc biệt, cơ chế cảnh báo ban đêm được tối ưu để tự động kiểm tra trạng thái kết nối giữa thiết bị và ứng dụng, giúp quá trình theo dõi không bị gián đoạn khi người bệnh đang ngủ. Khi đường huyết vượt ra ngoài ngưỡng mục tiêu, hệ thống sẽ phát cảnh báo khẩn cấp lặp lại nhiều lần cho đến khi người bệnh hoặc người thân nhận được tín hiệu, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống nguy hiểm.

Bà Liên (70 tuổi, sống tại phường Phú Mỹ, TP HCM), đã sống chung với bệnh tiểu đường hơn 40 năm, chia sẻ thường xuyên bị hạ đường huyết nặng vào ban đêm, thậm chí có vài lần hôn mê và phải nhờ người thân phát hiện mới xử trí kịp thời. Vì lo sợ, bà luôn phải đặt nhiều báo thức giữa đêm để thức dậy kiểm tra, rất bất tiện và làm giấc ngủ bị xáo trộn. Từ khi sử dụng máy đo 3P, bà nhận được cảnh báo ngay khi đường huyết bắt đầu bất thường. Nhờ vậy, bà có thể xử lý các cơn hạ đường huyết sớm và kịp thời, không còn rơi vào tình trạng nguy hiểm như trước.

Màn hình ứng dụng FPT MediCare hiển thị cảnh báo khi hạ đường huyết. Ảnh: FPT

Tính năng ghi nhận sự kiện ăn uống - hỗ trợ kiểm soát dinh dưỡng khoa học

Đại diện FPT phân tích, người bệnh tiểu đường luôn muốn ăn ngon nhưng lại lo lắng món ăn có thể làm tăng đường huyết. Vì vậy, ứng dụng FPT MediCare tích hợp tính năng ghi nhận sự kiện ăn uống, cho phép người dùng nhập món ăn và tự động tính toán lượng calo cũng như các thành phần dinh dưỡng tương ứng. Hệ thống hiển thị thông tin ăn uống ngay trên biểu đồ đường huyết giúp người bệnh nhìn thấy mối liên hệ trực tiếp giữa chế độ ăn và biến động đường huyết. Nhờ đó, người bệnh có thể điều chỉnh khẩu phần một cách khoa học và dễ kiểm soát hơn trong quá trình điều trị.

Chị Hương (32 tuổi, sống tại Hà Nội) - một mẹ bầu mắc tiểu đường thai kỳ, cho biết trước đây mỗi bữa ăn đều khiến chị căng thẳng vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và em bé. Tuy nhiên, từ khi sử dụng tính năng tính calo và ghi nhận dinh dưỡng trên ứng dụng FPT MediCare, chị có thể chủ động theo dõi và kiểm soát bữa ăn. "Tôi luôn giữ được đường huyết ổn định mà vẫn ăn uống thoải mái. Nhờ vậy, tinh thần nhẹ nhàng hơn và an tâm hơn trong suốt thai kỳ", chị Hương nói.

Tính năng ghi nhận sự kiện ăn uống trong ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Với hệ thống tính năng trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với thói quen sinh hoạt của người bệnh tiểu đường Việt Nam, ứng dụng FPT MediCare của máy đo 3P hỗ trợ toàn diện người bệnh trong theo dõi và quản lý đường huyết. Bên cạnh giúp người bệnh tăng tính tuân thủ điều trị, bộ sản phẩm máy đo đường huyết 3P còn cải thiện khả năng phản ứng sớm với các biến động nguy hiểm, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Diệp Chi