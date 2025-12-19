FPT MediCare thêm tính năng gói hội viên và xem ngoại tuyến

Ứng dụng FPT MediCare ra mắt tính năng "Gói hội viên" và hoàn thiện chế độ xem ngoại tuyến, mang đến trải nghiệm thuận tiện và tối ưu chi phí cho người dùng máy đo đường huyết liên tục 3P.

Máy đo đường huyết liên tục 3P là một sản phẩm do FPT phát triển, gồm 3 bộ phận: cảm biến, bộ truyền dữ liệu và ứng dụng FPT MediCare, giúp theo dõi đường huyết 24/7 mà không cần chích máu đầu ngón tay. Thiết bị đo chỉ số glucose tự động mỗi 3 phút và được hiển thị trực quan trên biểu đồ, giúp người dùng hiểu cơ thể hơn và chủ động điều chỉnh chế độ sinh hoạt.

Từ cuối tháng 12, các tính năng mới sẽ chính thức xuất hiện trên ứng dụng FPT MediCare. Theo đại diện FPT, đây là đợt nâng cấp quan trọng, nhằm cải thiện sự tiện lợi cho người bệnh. Dựa trên phản hồi của người dùng về nhu cầu tối ưu chi phí cũng như mong muốn kiểm soát đường huyết linh hoạt hơn, FPT đã phát triển "Gói hội viên" và hoàn thiện tính năng theo dõi đường huyết ngay cả khi không kết nối mạng.

Người dùng sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P. Ảnh: FPT

Gói hội viên: tối ưu chi phí và dễ dàng sử dụng ưu đãi

"Gói hội viên" giúp người dùng tiếp cận ưu đãi ngay trên ứng dụng FPT MediCare. Người dùng chỉ cần vào mục "Ưu đãi", chọn gói phù hợp và đăng ký. Sau khi yêu cầu được gửi đi, đội ngũ nhân viên FPT sẽ chủ động liên hệ để xác nhận và hướng dẫn thanh toán.

Khi giao dịch hoàn tất, hệ thống tự động kích hoạt quyền lợi tương ứng như thông báo mua thành công được gửi về ứng dụng, đồng thời toàn bộ voucher của gói hội viên được cập nhật vào tài khoản người dùng. Các voucher này sẽ tự nhận diện và áp dụng khi người dùng mua sản phẩm ngay trên ứng dụng FPT MediCare mà không cần nhập mã thủ công.

Ứng dụng FPT MediCare cung cấp nhiều gói hội viên phù hợp với nhu cầu theo dõi đường huyết của người dùng, giúp giảm đáng kể chi phí trong quá trình sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P dài hạn. Toàn bộ voucher đi kèm được hiển thị ngay trong tài khoản, kèm thông tin thời hạn và số lượt sử dụng, giúp người dùng dễ theo dõi và chủ động lên kế hoạch chi tiêu, thay vì phải ghi nhớ hay tìm kiếm mã giảm giá thủ công như trước.

Bên cạnh ưu đãi về giá, hội viên còn được hưởng các quyền lợi riêng như miễn phí vận chuyển, nhận quà tặng, voucher và mã giảm giá dành riêng cho hội viên khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ trên ứng dụng.

Tính năng Gói hội viên trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Chế độ xem ngoại tuyến: theo dõi liên tục, không gián đoạn

Một tính năng mới khác được FPT hoàn thiện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng là chế độ xem ngoại tuyến - hỗ trợ người dùng xem chỉ số đường huyết ngay cả khi điện thoại mất kết nối mạng hoặc gặp gián đoạn hệ thống.

Khi không có kết nối Internet, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo và gợi ý chuyển sang bản rút gọn nếu thiết bị vẫn đang kết nối với cảm biến. Tại chế độ này, người dùng có thể tiếp tục xem dữ liệu đường huyết được cập nhật liên tục và biểu đồ đường huyết được thể hiện tối giản, đảm bảo việc theo dõi không bị gián đoạn.

Từ màn hình xem ngoại tuyến, người dùng có thể chọn chuyển sang bản đầy đủ để kiểm tra kết nối. Nếu mạng đã ổn định, ứng dụng sẽ trở về giao diện đầy đủ như cũ. Trường hợp kết nối chưa được khôi phục, hệ thống sẽ thông báo để người dùng chủ động theo dõi bằng chế độ rút gọn thêm một thời gian.

Giải pháp này giúp hạn chế tình trạng "mất dữ liệu" hoặc gián đoạn theo dõi, đặc biệt hữu ích với người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc trong môi trường sóng yếu.

Chế độ xem chỉ số khi mất kết nối trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Hướng đến hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động

Đại diện FPT cho biết việc phát triển các tính năng nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người bệnh tiểu đường tại Việt Nam. Trong đó, "Gói hội viên" được thiết kế như một giải pháp tối ưu chi phí dài hạn, tạo điều kiện để người dùng duy trì việc theo dõi đường huyết liên tục một cách bền vững.

"Chúng tôi muốn việc sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với những người cần theo dõi lâu dài. Gói hội viên cho phép người dùng nhận ưu đãi tự động, tiết kiệm thời gian và chi phí, qua đó duy trì việc kiểm soát đường huyết một cách ổn định", đại diện FPT chia sẻ.

Trong thời gian tới, FPT sẽ tiếp tục mở rộng quyền lợi hội viên, hoàn thiện các công cụ theo dõi và tăng cường trải nghiệm cá nhân hóa.

Diệp Chi