FPT MediCare cùng bác sĩ, người thân theo dõi đường huyết bệnh nhân

Người dùng máy đo đường huyết liên tục 3P đã nhận được nhiều lợi ích khi chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với bác sĩ và người thân thông qua ứng dụng FPT MediCare.

Với người mắc tiểu đường hay rối loạn đường huyết, theo dõi chỉ số liên tục giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả, đồng thời mang lại cảm giác an tâm trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào ban đêm. Khi bác sĩ và người thân cũng có thể cập nhật chỉ số đường huyết liên tục theo thời gian thực của bệnh nhân, việc kiểm soát đường huyết của người bệnh cũng an toàn và hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Văn Sang (63 tuổi, TP HCM) bị chẩn đoán tiểu đường type 2 hơn 7 năm. Trước đây, ông từng nhiều lần gặp tình trạng hạ đường huyết lúc ngủ nhưng không phát hiện kịp thời. Tình trạng này đã được khắc phục kể từ khi ông chuyển sang sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P kết hợp với ứng dụng FPT MediCare. "Ban đêm nếu chỉ số hạ xuống thấp, máy sẽ báo về điện thoại tôi, đồng thời gửi thông tin cho con trai ở xa. Nhờ vậy con tôi có thể nhắc tôi uống sữa hay ăn nhẹ để ổn định đường huyết", ông chia sẻ.

Máy đo đường huyết liên tục 3P giúp người dùng kiểm soát đường huyết nhẹ nhàng hơn. Ảnh: FPT

Sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P cũng cho phép người bệnh chia sẻ dữ liệu trực tiếp cho bác sĩ điều trị. Bên cạnh cập nhật chỉ số mỗi 3 phút một lần, khi chỉ số tăng hoặc giảm ngoài ngưỡng mục tiêu, hệ thống sẽ gửi cảnh báo kèm khuyến cáo cụ thể để người dùng xử lý kịp thời. Nhiều bác sĩ chuyên khoa nội tiết đánh giá, tính năng này giúp họ nắm bắt được biến động đường huyết của bệnh nhân theo thời gian thực, thay vì chỉ dựa trên kết quả đo tại một thời điểm. Nhờ vậy, bác sĩ có thể đưa ra khuyến nghị điều chỉnh thuốc hoặc chế độ ăn sớm hơn, góp phần hỗ trợ người bệnh kiểm soát đường huyết ổn định và bền vững.

Theo ông Sang, việc có bác sĩ theo dõi trực tuyến giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. "Tôi lớn tuổi rồi, nhiều khi thấy người mệt hay hoa mắt là lo lắm. Trước đây con tôi phải thường xuyên xin nghỉ làm để đưa tôi đi khám. Giờ, bác sĩ có thể nhắc nhở tôi từ xa", ông nói.

Ứng dụng FPT MediCare giúp bác sĩ dễ dàng theo dõi, xem biểu đồ và lịch sử chỉ số đường huyết của bệnh nhân. Ảnh: FPT

Nhiều người thân của bệnh nhân cũng đánh giá cao tính năng chia sẻ hồ sơ trên ứng dụng FPT Medicare. Chị Trần Ánh Dương (hiện sống tại Singapore) có mẹ bị tiểu đường nhiều năm nay. Bà đã có biến chứng nhẹ ở bàn chân, lại sống một mình ở quê nên chị rất lo. Từ khi mẹ dùng máy đo đường huyết liên tục 3P, chị có thể theo dõi chỉ số của mẹ mỗi ngày ngay trên điện thoại. "Mỗi khi chỉ số đường huyết của mẹ thay đổi bất thường, tôi đều có thể theo dõi ngay trên ứng dụng. Vì thế, tôi yên tâm hơn rất nhiều", chị Dương nói.

Chị Dương vẫn nhớ, có lần thấy đường huyết của mẹ tăng lên đến 270 mg/dL. Hỏi mẹ chị mới biết, hôm đó mẹ ăn nhiều bánh cuốn - món bà rất thích. Từ đó, chị thường xuyên nhắc mẹ để ý hơn trong ăn uống, có thể ăn bánh cuốn nhưng nên kèm thêm rau xanh và chất đạm để tránh tăng đường đột ngột. Mấy lần sau, chị theo dõi thấy chỉ số ổn định hơn hẳn. "Ứng dụng cũng có nhắc vận động nhẹ khi đường huyết lên cao hay cẩn thận khi đường xuống thấp, nên mẹ tôi chủ động hơn nhiều trong sinh hoạt hằng ngày", chị Dương nói.

Người thân có thể theo dõi và hỗ trợ kiểm soát đường huyết từ xa qua ứng dụng FPT MediCare. Ảnh. FPT

Đại diện FPT cho biết, sau một thời gian triển khai, tính năng "Chia sẻ hồ sơ" trên ứng dụng FPT Medicare đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng và đội ngũ bác sĩ. Từ đó, doanh nghiệp có thêm nguồn động viên để tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh, giúp người bệnh kiểm soát đường huyết chủ động hơn mỗi ngày. "Chúng tôi tin rằng công nghệ không thay thế con người, mà giúp con người quan tâm nhau tốt hơn", đại diện FPT chia sẻ.

Theo thống kê nội bộ của FPT, hơn 80% người dùng kích hoạt tính năng "Chia sẻ hồ sơ" cho biết họ cảm thấy chủ động và yên tâm hơn trong việc kiểm soát đường huyết. Các bác sĩ cũng đánh giá cao khả năng theo dõi liên tục và cảnh báo sớm, giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh tiểu đường.

"Giờ đây, chỉ cần mở ứng dụng cả bác sĩ, người thân và chính tôi đều biết rõ tình trạng sức khỏe của mình. Tôi cảm thấy mình được quan tâm và bảo vệ tốt hơn" ông Sang chia sẻ.

Diệp Chi