FPT Camera Play nhận giải thưởng thiết kế hàng đầu quốc tế

FPT Camera Play nhận giải Đồng tại A'Design Award 2023 nhờ thiết kế tối giản cùng tính ứng dụng cao, làm đẹp không gian sống.

A'Design là một trong những giải thưởng thiết kế uy tín và có ảnh hưởng nhất quốc tế nhằm công nhận, quảng bá các sản phẩm, dự án; thúc đẩy khả năng sáng tạo trên toàn cầu. A'Design còn là tổ chức đánh giá, quản lý và thông báo bảng xếp hạng thiết kế của các quốc gia trên thế giới, liên kết cùng các hiệp hội thiết kế uy tín và lâu đời khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Á...

A'Design Award quản lý bảng xếp hạng thiết kế thế giới. Ảnh: World Design Rankings

Tác phẩm dự thi trải qua nhiều vòng đánh giá khắt khe bởi hội đồng hơn 200 giám khảo gồm những nhà báo, chuyên gia sáng tạo nhiều kinh nghiệm. Nhiều thương hiệu lớn của thế giới đã từng tham gia và đạt thành tích cao như Samsung, Xiaomi, Nike, Pepsi...

Giải thưởng hạng mục đề cao tính thẩm mỹ của sản phẩm. Tiêu chí đưa ra gồm: kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, bao bì đặc biệt là sự đổi mới lẫn những giá trị cảm xúc mà sản phẩm mang lại. Các yếu tố khác cũng được chấm điểm như: chức năng, tính ứng dụng, khả năng tiếp thị, tính khả dụng của công nghệ, an toàn, chi phí lợi thế, thân thiện với tài nguyên, bền vững, khả năng sửa chữa, tác động đến tự nhiên, khả năng tái chế, đáp ứng...

Hình ảnh sản phẩm trên website giải thưởng. Ảnh: A'Design Award & Competition

Đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe và vượt qua các đối thủ lớn sau nhiều lần bảo vệ trước Hội đồng ban giám khảo, FPT Camera Play nhận giải Đồng hạng mục thiết kế sản phẩm an ninh, an toàn, giám sát. Sản phẩm camera AI do chính đội ngũ thiết kế và kỹ sư của FPT Telecom thiết kế và phát triển, vừa ra mắt thị trường ngày 28/3.

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera cho biết giải thưởng một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc ứng dụng triết lý khác biệt để tạo các dòng camera an ninh có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp giám sát thông minh, mà còn tô điểm thêm không gian sống.

Đơn vị đã trải qua gần 5 năm nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và tìm hiểu các mẫu camera an ninh trên thế giới để tìm ra điểm tối ưu cho một thiết bị giám sát gia đình. Bên cạnh các nhu cầu cơ bản ở một chiếc camera như: ghi hình, lưu trữ, đàm thoại, người dùng cũng cần một thiết bị có vẻ ngoài đẹp mắt hơn, không làm mất mỹ quan của không gian. Ngoài ra, việc thiết bị giám sát có kiểu dáng thô, to có thể làm cho các thành viên trong nhà cảm giác không thoải mái. Vậy nên FPT Camera Play đã ra đời dựa trên mục tiêu mang đến sự thân thiện, hài hòa và thoải mái cho người dùng.

Sản phẩm ứng dụng phong cách Ambient (hòa hợp), lấy cảm hứng từ chính những vật dụng trong gia đình: bình hoa, cốc nước. Thiết kế của FPT Camera Play có kiểu dáng nhỏ gọn, đường nét bo tròn, không viền, không góc cạnh giúp sản phẩm hài hòa với không gian xung quanh.

"Sản phẩm không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn trở thành vật trang trí trong nhà, giúp không gian thêm tinh tế hơn, thân thiện hơn", ông Đức nói.

Thiết kế của sản phẩm lấy cảm hứng từ vật dụng trong gia đình. Ảnh: FPT Telecom

Ngoài thiết kế, FPT Camera Play còn trang bị các tính năng như năng xoay ngang 355 độ cho góc nhìn bao quát, đàm thoại hai chiều giúp giao tiếp từ xa dễ dàng, chất lượng hình ảnh sắc nét Full HD. Sản phẩm có thể đặt nhiều vị trí khác nhau, dễ dàng di chuyển. Tính năng AI mới nhất - nhận diện khuôn mặt hỗ trợ nhận diện người lạ, người quen cũng gây ấn tượng với người dùng nhờ độ chính xác cao, độ trễ thấp. Dữ liệu từ Camera Play lưu trữ trên cloud giúp tăng tính an toàn, bảo mật.

Với việc ra mắt Camera Play, đơn vị hướng tới mục tiêu đổi mới - lấy khách hàng làm trọng tâm, triết lý sản phẩm kết hợp giữa thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ mới nhất như AI, Cloud. Từ đó đơn vị mang đến sản phẩm "vượt lên trên nhu cầu an ninh thông thường".

Sản phẩm thiết kế hiện đại, linh hoạt mọi không gian. Ảnh: FPT Telecom

Ngoài giải thưởng A' Design, FPT Camera Play còn được bình chọn là Sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam tại Sao Khuê 2023.

Minh Tú