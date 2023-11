FPT Camera lắp đặt hệ thống giám sát an ninh tại Hải Dương

Gần 300 mắt FPT Camera giúp chính quyền địa phương quản lý an ninh trật tự, hoàn thiện tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm nay.

Đại diện FPT Camera cho biết, mô hình ứng dụng camera an ninh giúp địa phương đảm bảo an ninh trật tự, sớm hoàn thiện bức tranh chuyển đổi số. Việc áp dụng công nghệ giám sát thông tin đồng nghĩa với việc xây dựng hệ thống thông tin liên kết, cải thiện khả năng phản ứng nhanh chóng và linh hoạt trong việc xử lý các tình huống an ninh khẩn cấp. Đây cũng là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện đại và bền vững.

"Việc nhân rộng mô hình này trên toàn quốc thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng trong việc bảo vệ an ninh. Điều này càng thể hiện sự sẵn sàng và khả năng thực hiện mục tiêu quốc gia trong việc xây dựng nông thôn mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Camera lắp đặt tại các khu vực công cộng, nhiều người qua lại. Ảnh: FPT Camera

Trưởng Công an xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết việc triển khai mô hình camera an ninh mang đến cái nhìn tổng quan về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ông đồng tình đây là bước quan trọng trong việc nâng cao khả năng quản lý và phản ứng trong công tác an ninh. Từ đó, việc triển khai gần 300 mắt FPT Camera mở ra những triển vọng cho việc xây dựng nông thôn mới vững mạnh và an toàn tại tỉnh.

Ứng dụng quản trị của đơn vị giúp quản lý, quan sát hình ảnh, kiểm soát sự việc mọi lúc mọi nơi trên điện thoại. Nhờ có camera, người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, giúp đỡ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng khu phố an ninh, văn minh, văn hóa.

Ứng dụng hỗ trợ quản lý, giám sát ngay trên điện thoại di động. Ảnh: FPT Camera

Việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống luôn đáp ứng kịp thời. Hệ thống đưa về tận trụ sở giúp lực lượng công an xã dễ dàng quản lý, chất lượng rõ nét, phục vụ thiết thực cho công việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ sự an toàn, bình yên cho nhân dân. Khi có chuyển động đi qua, hệ thống sẽ báo để người dùng biết vị trí có người, tăng hiệu quả giám sát. Dữ liệu cập nhật và truy xuất hình ảnh nhanh với độ trễ gần như bằng không.

Mô hình cloud triển khai nhanh gọn, đi dây trên khu vực địa bàn rộng không phức tạp, có thể tận dụng điện, mạng nhà dân, đem đến nhiều thuận lợi trong lắp đặt, triển khai.

FPT Camera lắp đặt hệ thống giám sát an ninh tại Hải Dương

Minh Tú