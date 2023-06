FPT Camera hỗ trợ địa phương chuyển đổi số

Đại diện FPT Camera giới thiệu giải pháp giám sát an ninh cho doanh nghiệp và địa phương, xây dựng chính quyền số, kiến tạo cuộc sống hạnh phúc tại Vietnam Industry 4.0.

Tại Vietnam Industry 4.0 diễn ra ngày 14/6, giải pháp FPT Camera cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương gây chú ý với các dòng camera an ninh tích hợp công nghệ Cloud, AI góp phần vào quá trình xây dựng xã hội số, chính quyền số. Giải pháp do chính FPT Telecom nghiên cứu, phát triển.

Hệ thống camera an ninh thông minh giúp các cơ quan quản lý chính quyền tại địa phương dễ dàng hơn, đảm bảo an ninh, trật tự. Tầm nhìn lâu dài, giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng xã hội số, chính quyền số, từ đó hướng tới mục tiêu "Công nghệ kiến tạo hạnh phúc" của tập đoàn FPT.

Nhiều người trải nghiệm giải pháp của đơn vị tại sự kiện Vietnam Industry 4.0. Ảnh: FPT Telecom

Cloud Camera đồng bộ toàn diện dành cho chính quyền địa phương, đáp ứng nhu cầu giám sát, quản lý tập trung, đảm bảo an ninh trật tự xã hội với mô hình được thiết kế riêng linh hoạt. Giải pháp ứng dụng công nghệ mới nhất: trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, cùng độ phủ dịch vụ khắp 63 tỉnh thành với đội ngũ triển khai, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Trưởng công an phường Khương Trung, Hà Nội hướng dẫn về hệ thống an ninh giám sát cho tổ dân phố, ngày 8/6. Ảnh: FPT Telecom

Theo đại diện công ty, hiện đã có hàng nghìn camera của FPT được lắp đặt tại 273 xã phường do Công an xã quản lý ở 25 tỉnh thành. Thế mạnh đơn vị đến từ hệ thống 220 văn phòng giao dịch, hơn 3.000 nhân viên tư vấn và hơn 6.000 kỹ thuật viên của FPT Telecom trên toàn quốc. Đội ngũ nhân viên am hiểu địa phương giúp giải quyết các vấn đề giám sát an ninh của từng vùng, từng khu vực. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì 24/7 - một trong những lợi thế so với các thương hiệu khác, phụ thuộc vào hệ thống đại lý nên vùng phủ dịch vụ hạn chế.

Mô hình cloud của FPT Camera triển khai nhanh gọn, đi dây trên khu vực địa bàn rộng không phức tạp, có thể tận dụng điện, mạng nhà dân, đem đến nhiều thuận lợi trong lắp đặt, triển khai.

Hệ thống FPT Camera và biển thông báo tại Thanh Hóa. Ảnh: FPT Telecom

Tại Thanh Hóa, hơn 400 mắt FPT Camera đã được triển khai lắp đặt cho 14 xã thuộc huyện Quảng Xương và thành phố Sầm Sơn vào tháng 10/2022. Đại úy Lê Quang Vũ, Trưởng Công an phường Quảng Thái cho biết thiết bị giúp lưu trữ an toàn, bảo mật cao trên cloud. Việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống luôn đáp ứng kịp thời. Hệ thống đưa về tận trụ sở giúp lực lượng công an xã dễ dàng quản lý, chất lượng rõ nét, phục vụ thiết thực cho công việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ sự an toàn, bình yên cho nhân dân. Khi có chuyển động đi qua, hệ thống sẽ báo để người dùng biết vị trí có người, tăng hiệu quả giám sát. Dữ liệu cập nhật và truy xuất hình ảnh nhanh với độ trễ gần như bằng không.

Tại Hà Nội, hàng trăm mắt FPT Camera đã lắp đặt tại phường thuộc các quận trung tâm như Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó chủ tịch UBND phường Khương Trung khẳng định hệ thống camera an ninh giúp đảm bảo an toàn an ninh trong khu vực.

Đại diện tổ trưởng tổ dân phố số 16 phường Khương Trung nói an tâm khi ứng dụng quản trị của FPT Camera giúp quản lý, quan sát hình ảnh, kiểm soát sự việc mọi lúc mọi nơi trên điện thoại. Nhờ có camera, người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, giúp đỡ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng khu phố an ninh, văn minh, văn hoá.

Ngoài các dự án trên, giải pháp FPT Camera còn triển khai ở hàng trăm xã, phường tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Huế, Bình Dương, Cà Mau...

FPT Camera lắp đặt tại Thanh Hóa. Ảnh: FPT Telecom

Đại diện đơn vị nhấn mạnh, giải pháp giám sát an ninh của FPT Camera hỗ trợ xây dựng chính quyền số tại các địa phương trên toàn quốc, từ đó hướng tới xây dựng xã hội văn minh, an toàn, là mảnh ghép hoàn thiện cho bức tranh chuyển đổi số.

Minh Tú