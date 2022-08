FPT Camera hỗ trợ chuyển đổi số trong giám sát an ninh

Thừa Thiên - HuếFPT Camera hỗ trợ giám sát và quản lý nhiều khu dân cư nhờ công nghệ điện toán đám mây, AI; góp phần phát triển mô hình khu phố thông minh.

Tham dự Tuần lễ chuyển đổi số tại Huế, Tập đoàn FPT và FPT Telecom mang đến giải pháp camera giám sát an ninh FPT Camera với những tham vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho địa phương. Đơn vị thể hiện kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi số trong đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi gây rối, đồng hành phát triển mô hình khu phố thông minh.

Mô hình khu phố thông minh trong giám sát, quản lý tập trung của FPT Camera tại triển lãm. Ảnh: FPT

FPT Camera đáp ứng nhu cầu giám sát và quản lý tập trung đa điểm. Chính quyền địa phương có thể quản lý thiết bị camera và người dùng từ nhiều tổ dân phố khác nhau, đồng thời phân quyền quản lý, truy cập đến từng mắt camera theo cấp bậc. Công nghệ điện toán đám mây cho phép sử dụng mà không cần phải lo lắng mất dữ liệu do hỏng đầu ghi, thẻ nhớ hay tình trạng tháo dỡ, ăn trộm camera. Bên cạnh đó, tính năng cảnh báo thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp hỗ trợ phân biệt chuyển động giữa người và vật, chỉ gửi cảnh báo cần thiết. Nhờ đó, việc giám sát tình hình an ninh khu phố thuận tiện, bảo mật và dễ dàng hơn.

Với việc đầu tư lượng lớn camera giám sát an ninh phục vụ cho triển khai mô hình khu phố thông minh, chính quyền địa phương có thể tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Chỉ cần Internet, người dùng có thể giám sát từ xa mà không cần kéo dây từ những điểm lắp camera tập trung đến trụ sở cơ quan.

FPT Camera được lắp đặt để hỗ trợ địa phương giám sát an ninh khu phố. Ảnh: FPT

Mô hình khu phố thông minh trong giám sát an ninh đã được FPT Camera triển khai ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Cà Mau... Mô hình này góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa và giảm tỷ lệ tội phạm và vi phạm giao thông. Việc triển khai hệ thống camera giám sát an ninh ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud service) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả nhiều vụ tai nạn giao thông, trộm cắp và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ở Thanh Hóa, FPT Camera đã triển khai hệ thống giám sát an ninh ở nhiều phường, xã như Quảng Tâm, Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng Khê... Tổng cộng có 216 camera trên địa phương.

Đại diện tập đoàn FPT tại khu triển lãm. Ảnh: FPT

Huế là địa phương với nhiều di sản văn hóa, thu hút sự quan tâm và tham quan của hàng trăm nghìn lượt khách du lịch. Việc triển khai mô hình khu phố thông minh là một trong những vấn đề thiết yếu nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hoạt động gây rối đồng thời lưu trữ video, hình ảnh làm dữ liệu phục vụ công tác giám sát.

Minh Huy