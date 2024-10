Tổ chức Vì cộng đồng

Fly To Sky tập trung vào 5 lĩnh vực chính: văn hóa - giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch - môi trường bền vững hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó nhóm xác định hành động vì một Việt Nam tương lai 5 không: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường.



Trong suốt nửa thập kỷ qua, nhóm từ thiện Fly To Sky đã phát triển nhiều dự án, chương trình, chiến dịch thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để kêu gọi sự chung tay để giải quyết các vấn đề trong cộng đồng. Qua đó một hệ sinh thái hoạt động vì cộng đồng của Fly To Sky được hình thành.



Fly To Sky xác định việc phát triển mỗi dự án, chương trình, chiến dịch phải dựa trên tình hình thực tế, gắn với việc giải quyết các vấn đề của đối tượng thụ hưởng và có hướng đi lâu dài, có kế hoạch cụ thể chứ không đơn thuần là phong trào, nhất thời.



Hàng loạt dự án, chương trình dài hạn và thường niên được duy trì như dự án "Lớp học miễn phí Smile Class", chương trình "Đổi sách lấy cây", dự án "Sân chơi Xanh", "Chiến sĩ lọc nước", "Tủ sách Bồ câu trắng", học bổng "Cánh chim xanh".... giúp cho nhóm từ thiện chung tay cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề tại địa phương ở hiện tại và tương lai.

