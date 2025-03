Festival Race hút hơn 1 triệu người tham gia trên MyVIB

Chương trình Festival Race trao hơn 4,3 triệu lượt nhận quà sau hơn hai tháng triển khai trên MyVIB, sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 20/3 với giải đặc biệt là ôtô Mercedes.

Festival Race được thiết kế dưới dạng cuộc đua giao dịch trong 21 ngày cho người dùng ứng dụng Ngân hàng số MyVIB. Để tham gia, khách hàng truy cập ứng dụng, vào mục "ưu đãi" và chọn "Festival Race - Giao dịch bứt phá đón Mercedes".

Hệ thống được thiết kế với 4 chặng đua, cùng phần thưởng tiền mặt đến 850.000 đồng. Càng vượt qua nhiều chặng, khách hàng có cơ hội nhận được những phần thưởng có giá trị cao hơn.

Khách hàng tham gia chương trình trên MyVIB. Ảnh: VIB

Thêm vào đó, với các giao dịch trên MyVIB như: chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền, mở sổ tiết kiệm, xác thực tài khoản... người dùng được nhận một lượt mở "hộp quà may mắn". Khách hàng có cơ hội nhận những phần quà giá trị như xe Mercedes C200 Avantgarde Plus, MacBook Pro, iPhone 16 Pro Max và nhiều e-voucher.

Đến nay, chương trình đã trao ba iPhone 16 Pro Max, một MacBook Pro cùng hàng triệu voucher Got It, e-voucher Lifestyle và MyVIB Coin... Đồng thời, 18.000 khách hàng đã hoàn thành thử thách 21 ngày giao dịch và nhận thưởng tiền mặt vào tài khoản. Hiện, giải đặc biệt là ôtô Mercedes C200 Avantgarde Plus vẫn đang chờ khách hàng chiến thắng.

VIB cho biết, ngay cả khi không trúng giải thưởng lớn, top 10 khách hàng mở được nhiều và sớm nhất "ngôi sao hy vọng", có cơ hội nhận voucher mua vàng PNJ trị giá 10 triệu đồng. Đặc biệt, 5 Apple Watch sẽ được trao cho top 5 khách hàng sưu tập nhiều ngôi sao hy vọng nhất trong thời gian 4-8/3.

Theo nhà ngân hàng, chương trình giúp lượng khách hàng thường xuyên giao dịch qua MyVIB tăng 30%, tổng lượt giao dịch tăng 21% so với mức tăng bình quân tháng năm 2024.

Hoàng Đan