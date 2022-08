Ferrari khiến Leclerc mất 108 điểm như thế nào

Grand Prix Anh: 13 điểm. Chuỗi ngày tăm tối của Leclerc nối dài sang chặng thứ năm liên tiếp, ở GP Anh hôm 3/7. Đây là chặng đua chứng kiến những tai nạn liên tiếp và tay đua Zhou Guanyu của đội Alfa Romeo suýt thiệt mạng. Bị ảnh hưởng bởi những mảnh vỡ trên đường đua, Verstappen không thể đua tranh với Ferrari.

Khi chặng đua còn 14 vòng, xe an toàn được triển khai do hai xe của đội AlphaTauri gặp tai nạn. Lúc này, Leclerc đang dẫn đầu. Tuy nhiên, Ferrari chỉ gọi Sainz về pit thay lốp mềm, còn Leclerc tiếp tục với lốp cứng. Do thua thiệt về bộ lốp, Leclerc bị đồng đội vượt qua rồi về sau cả Perez và Lewis Hamilton. Sau chặng đua, giới truyền thông bắt gặp Leclerc dường như tranh cãi với lãnh đội Mattia Binotto.