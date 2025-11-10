Fan Việt lưu luyến sau concert G-DRAGON

Hà NộiNhiều người hâm mộ nán lại khu vực bên ngoài concert để chụp ảnh, cùng nhau chia sẻ những thước phim quay được trong đêm diễn cuối cùng của G-DRAGON tại Ocean City.

Khi ánh đèn sân khấu tắt, nhiều fan vẫn chưa rời đi. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, từng nhóm bạn trẻ đứng lại bên khu vực cổng chính, vừa đi vừa hát lại những đoạn nhạc quen thuộc như để kéo dài cảm xúc. Một số fan vẫn ngồi bên bậc thềm, xem lại video và ảnh vừa quay, trong khi dòng người ra về mỗi lúc thưa dần.

Trong dòng người ra về, Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi, Thái Nguyên) cất vòng tay vào túi như món đồ kỷ niệm lần thứ hai hòa chung không khí với thần tượng. Cô cho biết thời tiết đã quá ủng hộ G-DRAGON và người hâm mộ Việt, chỉ mưa trước hoặc sau khi diễn. Hiền cảm thấy như thể ông trời cũng muốn giúp cô và hàng nghìn VIP (tên cộng đồng fan Big Bang) thực hiện giấc mơ thuở nhỏ. Cô theo dõi G-DRAGON từ năm 2008 bởi ấn tượng phong cách thời trang và âm nhạc của anh.

"Tôi đã chờ 17 năm để có thể thấy anh ấy biểu diễn tại Việt Nam, không phải chỉ xem qua Youtube nữa. Khi ánh đèn tắt, tôi cũng chưa muốn rời đi ngay, cảm giác như một phần tuổi trẻ lướt qua trong ba tiếng", Hiền chia sẻ.

Theo Hiền, đêm diễn này không thể bỏ lỡ bất kỳ giây nào vì mỗi khoảnh khắc đều mang ý nghĩa sâu sắc giữa G-DRAGON và fan. Cuối concert còn bắn pháo hoa thêm hai lần trên nền nhạc Home Sweet Home. "Mọi người xung quanh đều vỡ òa cảm xúc, cảm giác G-DRAGON tới Việt Nam giống như về nhà vậy", Hiền nói.

Thu Hiền và nhiều fan khác đứng lại chụp cùng ảnh G-DRAGON. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ những fan lâu năm, nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z cũng chia sẻ sự xúc động khi lần đầu được xem thần tượng "bằng xương bằng thịt". Phan Hồng Anh (23 tuổi, Đà Nẵng) cho biết cô phải đặt vé máy bay ra Hà Nội từ sớm, mang theo băng rôn và trang phục tự làm.

"Tôi không kịp mua vé gần sân khấu, nhưng khi anh ấy đi xe ngang qua khu vực GA 1B, chỉ vài mét thôi, tôi đã bật khóc, còn run tay quay rung bần bật. Lúc đó, khoảng cách bao năm giữa idol và fan như biến mất", Hồng Anh nói.

Tham gia cả hai đêm diễn, cô gái Đà Nẵng chia sẻ ngày thứ hai còn đặc biệt và ấn tượng hơn hôm trước. G-DRAGON đã đáp lại tiếng hát Bang Bang Bang đồng thanh của fan và thực hiện một câu trong bản hit này của Big Bang. Ở ngày concert đầu tiên, anh trêu fan khi nhại lại tiếng hát của các bạn. Đến đêm thứ hai, nam thần tượng không thể từ chối nữa dù nói ca khúc quá cao để hát một mình. Tuy chỉ là một đoạn ngân "Oh" dài, G-DRAGON đã khiến fan Việt, những chàng trai cô gái đồng hành cùng Big Bang trong suốt gần hai thập kỷ, thỏa mãn mong ước bấy lâu.

Fan Việt lưu luyến sau concert G-DRAGON Fan nán lại khu vực ngoài khán đài để chụp nốt tấm ảnh kỷ niệm sau concert. Video: Mai Anh

Dù đã khép lại, dư âm của đêm diễn vẫn lan tỏa. Hàng nghìn fan tiếp tục chụp ảnh với các biểu tượng của G-DRAGON ở khu vực lân cận. Các bạn cũng hẹn nhau đi uống nước, ăn uống để nghỉ ngơi hồi sức, chia sẻ về những điều G-DRAGON đã nói và gửi video cho nhau.

Trong cả hai đêm diễn, G-DRAGON đều đề cập đến hoạt động kỷ niệm 20 năm Big Bang ra mắt. "Anh Long đã nói cũng muốn có concert Big Bang ở Việt Nam nên VIP Việt hoàn toàn có thể hy vọng về một sự kiện hoành tráng và ý nghĩa hơn vào năm sau", Thuỳ Linh (31 tuổi, Phú Thọ) vừa rưng rưng, vừa nói.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8Wonder là đơn vị tổ chức, diễn ra thành công trong hai ngày 8-9/11. Hai đêm diễn thu hút khoảng 100.000 khán giả từ khắp cả nước và các quốc gia khác như Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Belarus, Campuchia...

Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút. Thành công của concert này không chỉ góp phần biến Hà Nội thành một trong những điểm hẹn giải trí sôi động bậc nhất châu Á, mà còn góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến của các concert toàn cầu.

Nhật Lệ